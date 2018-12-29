В Україні дешевшає долар: що відбувається і на що чекати

В Україні 2018 рік закінчився значним зміцненням національної валюти. На початку січня 2019-го, вважають експерти, така тенденція може зберегтися, а долар зміцнитися з 27,6 до 27,4 грн/$.

OBOZREVATEL з'ясував, що буде з курсом долара в Україні у перший тиждень січня.

Що буде з курсом долара в Україні

Курс долара в Україні до 5 січня може опуститися до позначки у 27,1 грн/$, прогнозує аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. При цьому варто зазначити, що в кінці грудня гривня несуттєво опустилася через збільшення її кількості. Так, у кінці року зростають бюджетні видатки — більше грошей спрямовують на відшкодування ПДВ. У бізнесу з'являється більше гривень, і вони купують більше доларів на валютному ринку.

"Це пов'язане з розширенням гривневої ліквідності, яке, імовірно, викликане компенсацією ПДВ. Проте найближчого тижня ми очікуємо на помірне зниження долара щодо гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,1/27,4 грн", — зазначає Вадим Іосуб.

Аналітик Єгор Комов також упевнений, що ситуація на валютному ринку найближчим часом залишатиметься стабільною, а гривня, швидше за все, залишатиметься у стабільному коридорі близько 27,1-27,7 грн/$. Більше того, експерт припускає, що за сприятливих обставин курс перебуватиме ближче до нижньої позначки зазначеного коридору.

"Я б сказав, що зараз ситуація на валютному ринку спокійна. Швидше за все, у зв'язку з прийдешніми святами спостерігатимемо невелике зниження попиту. Тому курс може зміцнитися або ж збережеться на тих позначках, які є зараз", — додає аналітик Володимир Мазуренко.

Експерти сходяться на думці, що найближчим часом ситуація на валютному ринку в Україні залишатиметься стабільною і причин для хвилювань немає. Щоправда, також немає і передумов для значного зміцнення валюти.

Чому курс гривні зміцнюється

В Україні курс долара почав планомірно знижуватися після новин про те, що країна отримає черговий кредитний транш від МВФ. Річ у тім, що сама новина впливає на настрої учасників ринку.Зникає ажіотажний попит, отже знижується тиск на курс. Крім того, до рішення Фонду прислухаються зовнішні інвестори та кредитори.

"Зелене" світло від МВФ дає можливість розміщувати державні цінні папери на зовнішніх ринках під невисокий відсоток.

Зазначимо, згідно з консенсус-прогнозом Міністерства економічного розвитку і торгівлі, у 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$. При цьому у грудні наступного року американська валюта продаватиметься за 30,42 грн/$. До 2021-го середня вартість цієї валюти складе 31,65 грн/$.

Основні прогнози курсу долара на 2019 рік:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Мінекономрозвитку);

29,4 грн/$ (прогноз, закладений до бюджету-2019);

28,65 грн/$ (прогнози МВФ, закладені в оцінки України). Водночас український бізнес впевнений, що в наступному році вартість валюти перебуватиме на рівні 30 грн $, про це свідчать дані Європейської бізнес-асоціації.

За словами виконавчого директора організації Анни Дерев'янко, 75% СЕО очікують позитивного розвитку бізнесу в Україні у наступному році. Зокрема 42% власників бізнесу очікують збільшення доходу від розвитку бізнесу у розмірі 10-20%. Прогнози 43% СЕО з прибутковості у валюті складають до 10%.

17% респондентів прогнозують зростання доходу в бізнесі у гривні більш ніж на 20%, а у доларовому еквіваленті — на 10-20%. При плануванні бюджетів на наступний рік бізнес закладає вартість валюти на рівні 30 грн/$.