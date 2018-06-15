В НБУ визначилися з новим керівництвом: що про нього відомо

Рада Національного банку України (НБУ) на позачерговому засіданні затвердила призначення заступником глави центробанку Сергія Холода.

Першим заступником призначено Катерину Рожкову, повідомляється на веб-сайті НБУ.

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Сергій Холод почав свою трудову діяльність в банківській системі з посади ІТ-фахівця в Промбудбанку України в 1991 році. З листопада 1991 по 2002 рік працював в НБУ, керував створенням і розвитком електронної пошти та телекомунікаційної мережі системи електронних платежів НБУ.

З 2002 по 2007 рік обіймав посаду начальника управління інформаційних технологій Райффайзенбанку Україна (03.11.2006 перейменований в ОТП Банк). З 2007-го по 2009-й - займав посаду директора департаменту інформаційних технологій Індес-Банку (Креді Агріколь Груп). З 2009-го по 2013 рік обіймав посаду директора з операційної діяльності, а потім - першого заступника голови правління Сведбанку.

З травня по жовтень 2013 року - заступник голови правління, член правління ТАСкомбанку, куратор операційної діяльності та інформаційних технологій. З жовтня 2013 по лютий 2014 року був членом правління Брокбізнесбанку, коли ним володів Сергій Курченко (зараз банк ліквідується). З лютого 2014 роки є заступником голови правління ВТБ Банку.

У травні 2018 року Сергій Холод переміг в конкурсі на посаду заступника глави НБУ, що відповідає за діяльність блоку "Платіжні системи і грошовий обіг". 30 травня Сергій Холод подав декларацію в НАПКА, а вже 15 червня Рада НБУ затвердила його на посаді заступника голови НБУ.

Катерина Рожкова. У 1997 році Рожкова закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю "Фінанси і кредит - банківський менеджмент", отримавши кваліфікацію магістра ділового адміністрування, а в 2002 році - Міжнародний інститут менеджменту за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (МВА)", отримавши кваліфікацію фахівця з управління зовнішньоекономічною діяльністю.

З 1998 по 2005 рік вона працювала в банку "Аваль", пройшовши шлях від економіста до директора фінансового департаменту. У 2006-2008 роках була заступником голови правління, членом правління, відповідальним працівником з фінансового моніторингу, радником голови правління Ерстебанк. Після цього півроку, до кінця 2009 року, очолювала департамент безвиїзного банківського нагляду НБУ.

У 2010-2013 роках обіймала посаду заступника голови правління Фінбанк. З 2013 року Катерина Рожкова працювала заступником голови правління Платинум Банку, а з 2014 року і до червня 2015 року - виконувала обов'язки голови правління цього банку. З 10 червня 2015 року по 18 січня 2016 року обіймала посаду директора департаменту банківського нагляду НБУ. Після чого стала в.о. заступника голови НБУ. У жовтні 2016 року став заступником голови НБУ.