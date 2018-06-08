Україну наводнили фальшиві долари

В Україні в обігу все частіше зустрічається фальшива валюта. Серед вилучених у 2017 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США (77,6% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти) і євро (16,5%).

Про це йдеться в річному звіті регулятора.

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Київ захлеснула хвиля фальшивих доларів

Обсяг підроблених банкнот номіналом 100 дол. США становив 94% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот дол. США, а підроблених банкнот номіналами 200, 100 і 50 євро становив відповідно 40%, 21% і 29% від загальної кількості вилучених. Крім того, Національний банк в 2017 році вилучив з обігу майже 10,5 тис. штук підроблених банкнот національної валюти на суму 3,6 млн грн.

Результати 2017 року показали збільшення кількості виявлених підроблених банкнот номіналом 500 грн зразка 2006 року. Це 61% від загальної кількості вилучених підробок національної валюти.

Крім того, з обігу вилучалися підроблені банкноти інших номіналів: 200 грн (7% від загальної кількості вилучених підробок); 100 грн (17%); 50 грн (13%). Вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн і 20 грн становлять 1,5%.

НБУ констатує відносно низький рівень підробки банкнот національної валюти за підсумками 2017 року. Зараз ситуація з підробленими банкнотами національної валюти є контрольованою і не має критичного характеру. У 2017 році на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 3,6 шт. підроблених банкнот (в 2016 році - 2,8 шт.).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні з'явилися підроблені долари високої якості , які не завжди можуть розпізнати навіть спеціальні апарати. Керівництво Національного банку вже розіслало українським фінустановам повідомлення з описом прийомів, до яких вдалися фальшивомонетники.