Українцям підвищать зарплати: коли і скільки будемо заробляти

Найближчим часом в Україні може змінитися розмір середніх зарплат.

Як писав у своєму матеріалі OBOZREVATEL з посиланням на дані Держстату, на сьогоднішній день в Україні кожен четвертий заробляє менше 4,2 тис. грн і фактично знаходиться за межею бідності. В середньому українці заробляють 8480 грн. При цьому медіанна заробітна плата становить 5935 грн, а кожен четвертий отримує менше 4 тис. грн.

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Як зростуть зарплати українців: скільки заробляємо і що буде з мінімалкою

У структурі розподілу заробітних плат "бідні" українці займають найвагомішу частку. У той же час в нормальній ситуації більшість заробітних плат має бути трохи менше рівня медіанної - тобто близько 5,7-5,9 тис. грн.

Як можуть вирости зарплати

Середня заробітна плата в наступному році, згідно з прогнозами, буде коливатися від 8160 до 10400 грн. Частину зростання "з'їсть" інфляція, проте вона, згідно з прогнозами, з кожним роком буде сповільнюватися. Якщо в цьому році ціни можуть вирости на 7% -13,4%, то вже через два роки - лише на 6% - 7,9%.

За прогнозами НБУ, українці в наступному році будуть в середньому заробляти 8160 грн, а в 2020-м - 8918 грн. Оцінки Нацбанку виявилися одними з найбільш песимістичних. Так, Кабінет міністрів в резолюції припустив: в 2019 році середня зарплата досягне 9,5 тис., а в 2020-му - 10,5 тис. грн. У той же час в консенсус-прогнозі Міністерства економічного розвитку і торгівлі спрогнозували середню зарплату в наступному році на рівні 10,4 тис. грн, а ще через рік - 11,8 тис.

Нагадуємо, що за даними Міжнародної організації праці, половина українських зарплат повністю або частково знаходиться в тіні. А левова частина зовсім не оформляється. Так, з 26 млн економічно активного населення офіційно працюють понад 10 млн осіб. Інші або безробітні, або працюють в тіньовому секторі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що мінімальна зарплата в Україні має складати більше 5 тис. грн, в такому випадку її розмір буде відповідати стандартам Міжнародної організації праці (МОП). Згідно з даними Держстату, кожна четверта заробітна плата в Україні - менше 4000 грн. Тобто пік заробітних плат знаходиться близько мінімалки. У той час як в нормальній ситуації більшість громадян має отримувати трохи менше медіанної заробітної плати (в квітні в Україні вона становила 5935 грн).