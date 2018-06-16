Українцям підвищать пенсії: хто і скільки отримає

З 1 липня в Україні розмір мінімальної пенсії, яка на даний момент становить 1373 грн, буде збільшено до 1435 грн.

Підвищення торкнеться досить незначної кількості людей, бо в жовтні був перерахунок і прожитковий мінімум в 1373 грн вже збільшувався на 79 грн. Про це в ефірі ObozTV заявила науковий співробітник Інституту демократії та соціальних досліджень НА України Лідія Ткаченко.

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Підвищення пенсій в Україні: експерт розповіла, кому пощастить

"За фактом у переважної більшості наших пенсіонерів мінімальна пенсія 1452 грн, тобто вона вже вища за той прожитковий мінімум, який буде з 1 липня. Це підвищення пенсій торкнеться тих пенсіонерів у яких маленький стаж і тих, хто отримує соціальні пенсії", - сказала експерт.

"Решта пенсіонерів, за словами експерта підвищення не відчують. Що стосується пенсіонерів, які отримують 1452 грн, то з липня у них може піднятися пенсія буквально на 10 грн. Це виключно за додатковий стаж. Більш відчутним це підвищення буде для тих, хто має високі мінімальні пенсії. Це ветерани війни, шахтарі, але знову-таки, це дуже нечисленна категорія пенсіонерів", - сказала експерт.

"З 1 грудня, коли прожитковий рівень буде піднято до 1497 грн підвищення так чи інакше відчують вже все пенсіонери, але по факту сума надбавки не буде перевищувати 62 грн. Максимальна пенсія зросте на 620 грн і становитиме 14,5 тис. грн. Такі пенсії в Україні отримують судді і народні депутати, військові та колишні чиновники", - сказала експерт.

Нагадуємо, що з 1 грудня 2018 року в Україні очікується чергове підвищення мінімальної пенсії до 1497 грн.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в середньому зростання зарплат в 2019-м за три минулі роки може скласти близько 20%. Відповідно, розрахунковий розмір зарплати можуть підвищити приблизно на 13%. В такому випадку, у формулі розрахунку пенсії зарплата збільшиться до 4253 грн, а загальна пенсія додасть 203 грн . Це в два рази більше, ніж індексація за старими правилами.