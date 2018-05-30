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Українцям на єврономерах залишилося недовго: коли приймуть рішення

2.2тЧитати новину російською

На сьогоднішній день у Верховній Раді України зареєстровано кілька законопроектів щодо лібералізації ввезення на територію України авто на єврономерах і вже зараз можна зробити прогноз щодо того, коли буде вирішене питання авто на єврономерах.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив економічний оглядач, експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко.

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Говорячи про зареєстровані законопроекти, експерт зазначив, що більшість з них не витримують жодної критики.

"Наша влада не робить зовсім нічого, щоб вирішити питання з авто на єврономерах. Для того, щоб вирішити питання з ввезенням цих автомобілів на територію України у нас чомусь починають придумувати якісь пільгові періоди, починають прив'язувати щось то до обсягу двигуна, то до обсягу циліндрів і таке інше. А чому не до кольору автомобіля? Чому не до діаметру дисків? До чого тут взагалі об'єм двигуна? Об'єм двигуна і фіскальне навантаження пов'язані між собою тільки в хворій уяві наших народних депутатів. Ніякої взаємозв'язку тут немає в принципі і бути не може", - заявив експерт, зазначивши при цьому, що розмір податку апріорі не може залежати від об'єму двигуна. "Між потужністю автомобіля і обсягом двигуна є зв'язок, а ось між об'ємом двигуна і податком немає ніякого зв'язку", - зазначив Гаврилечко.

"У нас ніхто у владі не намагається вирішити питання авто на єврономерах, щоб українці отримали можливість купувати старі авто саме за ціною старих авто. Крім того, у нас немає ані найменших шансів на те, що на території України з'являться підприємства хоча б по збірці автомобілів, а не просто майстерні по виготовленню окремих деталей. Нічого подібного наша Верховна Рада чомусь не хоче", - заявив експерт, зазначивши при цьому, що розмови про те, що не вирішуючи проблему з авто на єврономерах, депутати таким чином захищають вітчизняного виробника не витримують ніякої критики.

"Що стосується розмов про нібито захист власного ринку, то вибачте, а хто зможе назвати хоч один автомобіль, який був розроблений і зібраний в Україні за останні 26 років? У нас немає і не було нічого подібного. Отже, існуючу модель потрібно кардинально змінювати , або відмовлятися від неї в принципі. Якщо міняти, то потрібно розуміти, на що її міняти, а якщо прибирати, то потрібно розуміти навіщо ми це робимо і наскільки це вкладається в загальну економічну політику, а якщо конкретно - то в промислову політику", - заявив Гаврилечко, заззначивши при цьому, що Україна не має своєї промислової економічної політики.

"Нагадаю, що Україна не має своєї промислової економічної політики. Немає політики - нічого обговорювати. Якщо говорити про те, де вихід з цієї ситуації, то для початку потрібно поміняти владу. Зниження акцизу не змінить ситуацію. Ну знизили акциз і що далі? У нас цих авто на єврономерах всього 0,5 мільйона. Якщо при зниженні акцизу в Україні стане на 10 тисяч легально ввезених авто більше, це якось кардинально на щось вплине?", - заявив експерт, нагадавши при цьому, що основна проблема з авто на єврономерах полягає в їх розмитненні і прив'язці.

"По суті всі претензії, що виникають на дорогах полягають в тому, що в разі ДТП неможливо встановити, кому насправді належить авто. А вирішити проблему можна буде лише в тому випадку, коли автомобіль, куплений в Польщі за тисячу євро, перетинаючи кордон України буде коштувати на 50 євро дорожче, але не більше. Якщо там автомобіль буде коштувати тисячу євро, а при перетині нашого кордону його вартість буде вже 1200-1300 євро, ми і надалі будемо мати таку ситуацію ", - заявив експерт.

Гаврилечко зазначив, що на його думку, найближчим часом ситуація з авто на єврономерах не зміниться. "Найближчим часом ситуація з авто на єврономерах не зміниться. Можливо, будуть якісь ситуативні зрушення, але кардинально це питання поки ніхто вирішувати не збирається. Український парламент є європейським лідером по прийняттю законопроектів в абсолютно безглуздому ритмі. У нас просто фантастичне проходження законопроектів через наш парламент. Якщо в розвинених країнах над тим чи іншим законопроектом люди думають роками, то у нас законопроект можуть прийняти за лічені хвилини. Верховна рада цього скликання однозначно не поліпшить ситуацию з авто на єврономерах", - заявив експерт.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що власники автомобілів з іноземною реєстрацією готові до офіційної розмитненні , якщо Верховна Рада внесе зміни в закон.

29 травня в Верховній Раді України зареєстрований проект закону щодо лібералізації умов ввезення на територію України старих автомобілів. Зазначеними змінами ставки акцизного податку встановлюються в залежності від робочого об'єму циліндрів двигуна незалежно від року випуску транспортного засобу.

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Тема
Авто на єврономерах
Місце
Україна
Об'єкти
еврономераавто
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