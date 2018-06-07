Українців перевірятимуть "ревізори": хто прийде в домівки субсидіантів

Українців, які отримують субсидії, будуть відвідувати інспектора, які будуть оцінювати матеріальний добробут субсидіантів.

Про це в ефірі OBOZTV заявив директор Асоціації управителів багатоквартирних будинків Андрій Никончук, коментуючи заяву заступника міністра фінансів України Сергія Марченка про те, що Мінфін може ввести систему автоматичного скасування субсидій у разі наявності боргів за послуги ЖКГ.

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"Підуть по квартирах": експерт зробив важливе уточнення щодо нових правил нарахування субсидій

Реєстри

За словами експерта, інспектора, в першу чергу, будуть перевіряти інформацію про субсідіанта, що міститься в реєстрах.

"Перш за все, перевірка одержувачів субсидій буде здійснюватися шляхом перевірки тих даних, які містяться в різних реєстрах. Зокрема, в реєстрі рухомого і нерухомого майна", - зазначив Никончук.

Банки

Крім того, буде враховуватися вся інформація, надана про субсідіанта банками. "Буде перевірятися і враховуватися інформація, яка надходитиме від тих чи інших банків, щодо сплати або несплати платежів конкретними суб'єктами, які вже отримують субсидії", - зазначив експерт, додавши, що також буде перевірятися здійснення ними дорогих покупок.

Автомобіль

За словами експерта, якщо у субсідіанта є автомобіль, в обов'язковому порядку буде перевірятися його вік і буде встановлюється ринкова вартість автомобіля на момент звернення за отриманням субсидії

Квартира

В обов'язковому порядку буде перевірятися метраж квартири, а також наявність у родини будь-якого іншого рухомого або нерухомого майна

Борг, при якому відмовлять в субсидії

На сьогоднішній день немає чітко визначеної суми заборгованості, за наявності якої будуть відмовляти в наданні субсидії.

"Ця сума не є індикативною. На даний момент неможливо навіть приблизно розрахувати, при якій заборгованості одержувач втратить право на субсидію", - зазначив експерт

"Має бути створений певний програмний комплекс, який буде давати можливість здійснювати відповідні автоматичні розрахунки щодо того, чи буде продовжено надання субсидії тому чи іншому одержувачу", - зазначив експерт.

До кого будуть приходити додому

Що стосується перевірок, то на першому етапі вони будуть здійснюватися виключно вибірково.

"З часом, на підставі зібраної інформації, інспектори підуть по всіх квартирах і всіх домогосподарствах. Соціальний інспектор буде заходити в квартиру і буде оцінювати умови проживання субсидіанта. Однак, з огляду на, що у нас не прописані чіткі критерії, потрібно розуміти, що така оцінка бідності чи багатства буде досить суб'єктивною", - заявив експерт.

Що буде, якщо не впустити інспектора

Громадяни не мають права не пускати інспекторів в свою квартиру.

"По-перше, одержувачи субсидій не мають права не пускати перевіряючих. Більш того, якщо інспектора не впустять в квартиру, це стане зайвим приводом для відмови в наданні субсидії", - зазначив експерт.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що українці вже з наступного року будуть самі оплачувати комуналку за повною вартістю. Субсидії монетизують, тобто будуть надавати грошима. Сім'я замість платіжки, в якій вказується сума за комуналку вже з урахуванням знижки, отримає живі гроші. Нововведення торкнеться в опалювальний сезон практично кожного другого українця.

Зараз в уряді розробляють методику, як контролювати, як українці будуть витрачати гроші. Якщо кошти виділять на оплату комуналки, а їх просто проїдять, в результаті у держави виникне одразу дві великі проблеми. Борги за комунальні послуги різко виростуть, а у субсидіантов доведеться якимось чином забирати витрачені не за призначенням гроші.

В Україні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг будуть отримувати тільки добросовісні платники спожитої послуги. Житлова субсидія призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію або оскарження заборгованості в судовому порядку. За наявності заборгованості за спожиті послуги більш ніж за 2 місяці субсидія на електроенергію не буде нараховуватися.