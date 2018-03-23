Українці зможуть оголошувати себе банкрутами: як списати частину кредиту

Звичайні українці, які оформили кредити, але потім втратили роботу і більше не можуть платити по боргах, зможуть через суд оголошувати себе банкрутами. Тоді з частиною майна можна буде попрощатися, але при цьому перестануть нараховуватися штрафні санкції, а борг реструктуризують. Крім того, в Україні пропонують змінити і процедуру банкрутства юридичних осіб - здешевити і прискорити. Відповідні нововведення прописані в законопроекті, який днями в першому читанні прийняв парламент.

"Обозреватель" розібрався, як буде працювати процедура банкрутства і кого вона торкнеться.

Не може платити - оголошуй себе банкрутом

Процедура банкрутства фізичних осіб працює в багатьох розвинених економіках. Немає можливості платити по кредиту - звертайся до суду і доводь свою неплатоспроможність. Кредит реструктуризують, частина майна продадуть, а окрему частину боргу можуть розстрочити або зовсім списати. Подібна процедура незабаром може запрацювати і в Україні.

Україна в світовому рейтингу Світового банку Doing Business займає 76 місце, а за критерієм "врегулювання неплатоспроможності" - всього 149-е. Якщо парламент спростить процедуру банкрутства підприємств і введе банкрутство "фізиків", Україна має шанси піднятися в рейтингу Doing Business на 9 позицій, підрахували автори законопроекту.

Звертатися до Господарського суду з проханням визнати себе банкрутом можна, якщо втратив половину доходу, продав частину майна і вже два місяці не погашає кредит. Тоді штрафні санкції зупинять, а борги реструктуризують на три або п'ять років. У відповідному договорі пропишуть щомісячний платіж, оцінять майно, яке продадуть в рахунок боргу. На "руках" у боржника залишать суму, не меншу за прожитковий мінімум. Решту доведеться віддавати в рахунок боргу. Також суд може прийняти рішення частину боргу пробачити (якщо гроші не витратили на відпочинок або предмет розкоші). Крім того, не можуть забрати єдину квартиру площею менше 60 квадратів, гроші в пенсійному фонді і рахунку в фонді соціального страхування.

З одного боку, такі нововведення дозволять українцям не залишатися один на один з банком і в разі складних життєвих обставин оформити реструктуризацію довго. З іншого ж боку і банки отримують певні гарантії. Так, згідно із законопроектом, є випадку, коли боржники зобов'язані почати процедуру банкрутства. Наприклад, якщо борг перевищив розмір 300 мінімальних зарплат, або взагалі залишився без роботи і не можеш платити.

Хто зможе стати банкрутом

У чинному законі визнати збанкрутілим можуть тільки підприємство (або ФОП), а ось простим українцям довести неплатоспроможність без прописаної законом процедури складно, розповідає юрист Діна Дрижакова. При цьому експерт впевнена, що прийняття законопроекту допоможе українцям, які потрапили в боргову яму. У той же час директор Інституту фінансового контролінгу КНЕУ Олег Терещенко впевнений, що інститут банкрутства фізосіб в тому числі допоможе і банкам. "Якщо набрав кредити - плати. Діючих інструментів не завжди достатньо для того, щоб банк міг витребувати суму кредиту", - вважає фінансист.

Мінус для банків - частина кредиту можуть за їх згодою та через суд списати. І якщо раніше, навіть якщо борг не повертали, були законні підстави його вимагати, то зараз, після реструктуризації, певну частину заборгованості, можливо, вже не повернути назад. Правда, і зараз повертати виходить далеко не всю суму боргу, а судові виконавці реалізують далеко не кожне рішення суду.

"Рішення суду на користь банку це ще не виграний кейс. Все найцікавіше починається після. А спробуйте домогтися виконання рішення, щоб виконавча служба знайшла майно, реалізувала його. А якщо майна не має? Наприклад, переписав квартиру і машину на бабусю? Що тоді? інститут банкрутства фізосіб потрібен і приватним особам, і кредитним установам", - впевнений кредитний консультант Володимир Мазуренко.

Процедуру банкрутства змінять для всіх

Процедура банкрутства в Україні коштує дорожче і триває довше, ніж в Європі. Так, в середньому українське підприємство проходить процедуру банкрутства 2,9 року, в той час як в Центральній Азії - 2,3 року, а в Ірландії - всього лише 0,4 року. Вже незабаром забезпечені кредитори зможу самостійно ініціювати справу про банкрутство, тривалість розгляду справ скоротять, обмежать кількість оскаржень.

Також, за рекомендацією профільних асоціацій, продавати майна банкрутів будуть виключно на електронних аукціонах через єдину систему. А стартові ціни повинні будуть погоджувати з кредиторами.

"Після завершення процедури банкрутства керівник і власники підприємства звільняються від відповідальності за діяльність підприємства. Що є по суті найважливішим в процедурі банкрутства юросіб - керівники, які є фізичними особами, звільняються від відповідальності", - розповідає Діна Дрижакова.

Вже незабаром, якщо законопроект підтримають нардепи, українці, які не можуть платитити по кредитам, офіційно стануть банкрутами. З одного боку, таке рішення допоможе банкам і іншим кредитним організаціям повернути хоча б частину боргу, з іншого боку - боржники отримають можливість реструктуризувати борг і "звільнитися" від частини заборгованості.