Українці витрачають зайве: чиновники придумали, що робити з субсидіями

Рахункова палата України заявила про те, що в разі відсутності у одержувачів субсидій встановлених лічильників на воду і тепло, витрата ресурсу збільшується на 30%.

Про це повідомили в прес-службі Рахункової палати, зазначивши при цьому, що Рахунковою палатою була проаналізована ситуація в різних регіонах.

Новини Посилання

В Україні різко впав розмір субсидій на ЖКГ

"На підставі вибіркового моніторингу встановлено, що держава оплачує відповідним постачальникам послуг, в середньому по семи областях, які перевірялися, до 30% більше в тих випадках, де немає лічильника і застосовуються показники норм споживання, ніж там, де лічильник є", - відзначили в Рахунковій палаті.

У Рахунковій палаті також зазначили, що на ці витрати накладаються витрати пов'язані із зносом тепломереж. "Тягар у вигляді частини втрат води і тепла в мережах через їх зношеність з постачальників послуг перекладається на громадян і держбюджету. Так в 2017 році в діючих тарифах на тепло втрати закладалися на рівні 14,5%, на воду - до 30%" , - відзначили в Рахунковій палаті.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні почали повертати до бюджету невикористані субсидії . Після нововведень зекономлені комунальні знижки списують з рахунків українців по закінченню сезону. Крім того, в урядовій постанові вказані випадки, при яких повернути доведеться навіть витрачену субсидію. Так, сім'ям, які приховали свої реальні доходи, доведеться компенсувати незаконно отриману допомогу.