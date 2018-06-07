УкрEngРус
Реєстрація
СвітСпорт

Українці перестали довіряти понад 30 банкам: оприлюднено список

1.4тЧитати новину російською

За даними НБУ, за перші 4 місяці 2018 роки банкам вдалося наростити загальний портфель на 3,7 млрд грн або 0,79%. Однак, більше 99% вкладів фізособи зберігали тільки в 51 банку, хоча всього на ринку працює 82 фінустанови.

Загальна сума депозитів фізосіб в українських банках (у гривні і валюті) станом на 1 травня 2018 року сягнула 478 млрд грн. Це більше половини від усіх депозитів (927 млрд грн) по банківській системі. Про це повідомляє "Мінфн" .

На 1 травня 2018 року в 51 банку фізособи зберігали 250 млрд грн вкладів в національній валюті. Це на 16,9 млрд грн (7,26%) більше, ніж на початку 2018 року. Найбільше гривневих заощаджень вкладники віднесли в "ПриватБанк", Ощадбанк і "Альфа-Банк". Загальний портфель гривневих депозитів фізосіб цієї трійки виріс більш ніж на 1 млрд грн.

Приплив гривневих депозитів

Мінфін

Якщо ж дивитися на приріст у відсотках, абсолютним лідером став банк "Альянс". Його портфель збільшився на 457%. Але в абсолютних числах зростання не так вражає - всього 150 млн грн.

Валютні вклади, навпаки, витікають з банків. Так, на 1 травня цього року фізособи зберігали в 51 банку валютні заощадження на 228 млрд грн в еквіваленті. У порівнянні з початком року ця сума скоротилася на 13,2 млрд або 5,46%.

Відтік грівнех депозитів

Мінфін

Найбільше валюти за 4 місяці пішло з "ПриватБанку", "Укрсоцбанку" і "Ощадбанку" - сумарно майже 10 млрд грн. Всього відтік валютних вкладів був в 35 банках.

Відтік валютних депозитів

Мінфін

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 750 клієнтів "ПриватБанку" звернулися до Печерського районного суду з позовом проти банку Підставою для подачі колективного позову стало те, що, на думку позивачів, дії керівництва Нацбанку і "ПриватБанку" привели до несанкціонованої передачі третім особам особистих даних клієнтів "ПриватБанку" (в тому числі на територію Російської Федерації).

Читайте всі новини по темі "Банківська система" на сайті "Обозреватель".

Тема
Банківська система
Місце
Україна
Об'єкти
національний банк УкраїниФонд гарантування вкладів
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги