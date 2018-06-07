Українці перестали довіряти понад 30 банкам: оприлюднено список

За даними НБУ, за перші 4 місяці 2018 роки банкам вдалося наростити загальний портфель на 3,7 млрд грн або 0,79%. Однак, більше 99% вкладів фізособи зберігали тільки в 51 банку, хоча всього на ринку працює 82 фінустанови.

Загальна сума депозитів фізосіб в українських банках (у гривні і валюті) станом на 1 травня 2018 року сягнула 478 млрд грн. Це більше половини від усіх депозитів (927 млрд грн) по банківській системі. Про це повідомляє "Мінфн" .

На 1 травня 2018 року в 51 банку фізособи зберігали 250 млрд грн вкладів в національній валюті. Це на 16,9 млрд грн (7,26%) більше, ніж на початку 2018 року. Найбільше гривневих заощаджень вкладники віднесли в "ПриватБанк", Ощадбанк і "Альфа-Банк". Загальний портфель гривневих депозитів фізосіб цієї трійки виріс більш ніж на 1 млрд грн.

Приплив гривневих депозитів Мінфін

Якщо ж дивитися на приріст у відсотках, абсолютним лідером став банк "Альянс". Його портфель збільшився на 457%. Але в абсолютних числах зростання не так вражає - всього 150 млн грн.

Валютні вклади, навпаки, витікають з банків. Так, на 1 травня цього року фізособи зберігали в 51 банку валютні заощадження на 228 млрд грн в еквіваленті. У порівнянні з початком року ця сума скоротилася на 13,2 млрд або 5,46%.

Відтік грівнех депозитів Мінфін

Найбільше валюти за 4 місяці пішло з "ПриватБанку", "Укрсоцбанку" і "Ощадбанку" - сумарно майже 10 млрд грн. Всього відтік валютних вкладів був в 35 банках.

Відтік валютних депозитів Мінфін

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 750 клієнтів "ПриватБанку" звернулися до Печерського районного суду з позовом проти банку Підставою для подачі колективного позову стало те, що, на думку позивачів, дії керівництва Нацбанку і "ПриватБанку" привели до несанкціонованої передачі третім особам особистих даних клієнтів "ПриватБанку" (в тому числі на територію Російської Федерації).