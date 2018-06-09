Україна отримає новий транш МВФ: озвучені терміни

Україна може отримати п'ятий грошовий транш від Міжнародного валютного фонду вже до осені 2018 року.

Як передає ZN.UA, про це заявив глава Нацбанку України Яків Смолій, нагадавши, що країна очікує рішення МВФ більше року.

"Четвертий перегляд програми й отримання п'ятого траншу МВФ ми очікуємо до осені. Україна брала на себе певні зобов'язання. Понад рік ми чекаємо перегляду через ряд причин", - сказав глава НБУ.

За словами Смолія, першою причиною є формування ціни на газ за принципом імпортного паритету.

"Під це зобов'язання фінансування вже надійшло. Але ми його досі не виконали. Причини зрозумілі - піднімати тарифи на газ перед виборами ніхто не погоджується", - пояснив він.

"Друга причина, -додав глава Нацбанку, - це Антикорупційний суд. На цьому тижні Верховна Рада нарешті схвалила законопроект, і ми сподіваємося, що це дасть зелене світло для подальших переговорів із МВФ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Нацбанк склав два сценарії того, що чекає Україну без траншу МВФ.