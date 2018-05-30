Україна може отримати альтернативу траншам МВФ: прогноз

На сьогоднішній день Україна зможе обійтися без співпраці з МВФ, але це стане можлим лише за віконання певних умов. Однак, складності в питанні співпраці з МВФ можуть ускладнити відносини України з ЄС.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

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Говорячи про те, чи може Україна обійтися без кредитів МВФ, експерт зазначив, що це буде можливо тільки при дотриманні певних умов. "Звичайно Україна може обходитися без МВФ, але для цього потрібно вирішити питання щодо того, де країна візьме гроші, щоб якось зберігати фінансову стабільність. МВФ працює по одній і тій самій матриці для всіх країн і Україна - не виняток", - заявив експерт, зазначивши при цьому, що матриця МВФ завжди включає три основних питання.

"По-перше, матриця МВФ включає питання зниження витрат держбюджету. По-друге, українська сторона запропонувала МВФ збільшити тарифи, підняти пенсійний вік і т.д. Крім того, були підняті питання збереження золотовалютних резервів", - заявив експерт, зазначивши при цьому, що аби підтримувати фінансову стабільність в країні потрібно мати відповідні фінансові можливості, в тому числі і необхідні золотовалютні резерви.

"Золотовалютні резерви в Україні різко знижуються і коли програма з золотовалютним фондом відкривалася обсяг резервів становив 5,5 млрд дол. Ці показники були різко знижені протягом 2014-2015 років. Якщо, наприклад, в лютому 2014 року обсяг золотовалютних резервів становив 14 млрд дол., то вже в березні 2015 року, це було 5,5 млрд. дол. тобто показники були різко знижені", - заявив експерт, зазначивши при цьому, що показники були знижені через неадекватність політики, яка була в Нацбанку на той момент.

"Потрібно розуміти, що коли МВФ починає працювати з країною, він в першу чергу говорить про необхідність вироблення курсу ціноутворення. Курс, який у нас з'явився зараз, коли гривня втратила 2/3 своєї вартості - це не помилка МВФ, а прорахунки, які були у багатьох, і в тому числі у Нацбанку. і, нарешті, третя група питань - це пошуки можливості для того, щоб країна сама могла існувати і вийти на шлях сталого економічного зростання", - заявив експерт.

За словами Устенка, в Україні спочатку були проблеми з інвестиційним кліматом. "В Україні спочатку інвестиційний клімат був не якісний, була необхідність в проведенні реформ і за фактом українська сторона сама запропонувала МВФ ці самі реформи. Україна сама озвучила, що саме і яким чином вона збирається зробити. Одна з речей, яка була в списку реформ - це проведення антикорупційної реформи. Як не крути, але рівень корупції в Україні на той момент явно зашкалював і зашкалює до сих пір. Наш рівень корупції - це просто ненормально і, швидше за все, інвестиції в такі країни просто не будуть приходити", - заявив Устенко.

"А тепер по факту, Україна, яка вже пообіцяла МВФ все, що тільки могла, явно пробуксовує в усіх напрямках. Є проблема дефіциту. Ця проблема поки ще не дуже позначена, але вона є. Крім того, не варто забувати про проблему, пов'язану з курсовою політикою і реформами", - заявив експерт, зазначивши, що у України практично немає шансів обійтися без МВФ.

"Якщо говорити про те, чи може Україна обійтися без МВФ - то так, але для цього вона повинна забезпечити приплив валюти з інших джерел. Якщо не буде МВФ і не буде кредитування з інших міжнародних джерел, ні про яке ЄС не може бути й мови . Знову таки, не варто забувати, що у України є серйозний обмежувач - Україна має величезні борги і вже не зможе просто так вийти на зовнішній ринок у пошуках джерел фінансування. Україна витрачає 25% свого ВВП на погашення відсотків за наявними зовнішніми та внутрішніми боргами " , - заявив експерт, нагадаємо, що якщо Україна зараз вийде на зовнішні ринки, вона не тільки збільшить борг країни, а й збільшить витрати на обслуговування цього боргу.

"Тому таке джерело фінансування для України просто-напросто закритий. Є ще одне джерело фінансування, який можна було б задіяти - залучення прямих іноземних інвестицій. У цьому році Україна отримає близько 2-3 млрд дол. Прямих іноземних інвестицій", - заявив експерт, відзначивши, що це абсолютно незначна сума і вона істотно нижче, ніж всі історичні максимуми, які у нас були.

"Раніше країна отримувала по 10 млрд дол. прямих іноземних інвестицій на рік і навіть більше. Це джерело може бути задіяний, але це буде можливо тільки за однієї умови - якщо в країні почнуться зрушення в бік якісних змін інвестиційного клімату, а для цього необхідно провести реформи", - заявив експерт, підкресливши при цьому, що якщо Україна не збирається задіяти механізм залучення прямих іноземних інвестицій, а зовнішні ринки для нас закриті, в Україні просто немає іншого вибору, окрім як продовжувати співпрацюючи ство з МВФ.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Україні без Міжнародного валютного фонду (МВФ) буде складно отримати доступ до ринків капіталу, залучити кредити на зовнішніх ринках. Крім того, є ризики розгортання торгових воїн, що може ще сильніше вдарити по українській економіці.

Президент України Петро Порошенко висловив надію на продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, зазначивши при цьому, що в сфері співробітництва України з МВФ склалася унікальна ситуація.