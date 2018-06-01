У травні в Державний бюджет України надійшла рекордна сума за всю історію України

До Державного бюджету України в травні надійшла рекордна сума за всю історію України, а в першому півріччі 2018 року процентний приріст доларового ВВП буде найбільшим серед всіх країн Європи.

Про це написав економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці в Facebook.

"Результати роботи економіки України та бюджетні надходження за травень 2018 року. Вже можна сказати, що в першому півріччі 2018 року відсотковий приріст доларового ВВП України знову буде найбільшим серед всіх країн Європи", - зазначив він.

Компанієць зазначив, що в травні до Державного бюджету України надійшла рекордна сума за всю історію України - 96,85 млрд гривень.

"Це +46,77% до травня минулого року (при цьому відшкодували ПДВ на 1,3 млрд грн більше ніж рік тому). План надходжень в травні перевиконано на 3,18% або +2,99 млрд грн", - підкреслив він .

Крім того, місцеві бюджети продовжують перевиконувати плани надходжень завдяки приросту офіційних зарплат.

"В травні їм надійшло 21,4 млрд грн (+3,2 млрд грн або + 17,52% до травня минулого року), план надходжень місцевих бюджетів перевиконано на 16,93%", - зазначив Компанієць.

Він також додав, що аналогічна ситуація спостерігається з надходженнями ЄСВ.

"В травні зібрано 18,2 млрд грн, це +4,3 млрд грн або +31% до травня минулого року", - написав економіст.

Також, податкова зібрала +43 млрд грн, це +10,8 млрд гривень або + 33,77% до минулого року. Компанієць пояснив, що план перевиконано на 1,1 млрд гривень або + 2,71%.

"Митниця зібрала +26,6 млрд грн, це +2,9 млрд грн або +12,48% до минулого року, план перевиконано на 1,1 млрд грн або +4,31%. Основні фактори, які допомагають виконувати плани надходжень в бюджети: приріст офіційних зарплат; приріст роздрібного товарообігу; приріст імпорту", - резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Державна служба геології та надр України оприлюднила інформацію про надходження до Держбюджету за I квартал 2018 року.