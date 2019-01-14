У терміналах та інтернеті: українцям масово сплавляють фальшиві гроші

В Україні фальшивомонетники надруковані гривні найчастіше одразу ж збувають на чорному ринку. На спеціалізованих закритих форумах купюри середньої якості можна купити за 30% номінальної вартості, а ті, що нібито "з'їсть" термінал – за 35%.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Працює цілий ланцюжок. Одні друкують, інші передають, треті роблять "скарби" (ховають посилки для покупців), четверті знаходять кур'єрів і покупців. Один із продавців запропонував за 2-4 години доставити практично будь-яку суму. Вартість – 35% номіналу. У короткій розмові він повідомив, що його фальшивки нібито з'їдають 80% терміналів і одразу запропонував оплатити покупку.

Повірити в існування підпільного "монетного двору" не складно. СБУ і поліція регулярно повідомляє про впійманих фальшивомонетників. Наприклад, півтора роки тому в Тернополі затримали цілу групу зловмисників, яка друкувала фальшивки на поліграфічному комбінаті в промислових масштабах і при цьому примудрялася підробляти більшість захисних елементів. Просто за допомогою ультрафіолету розпізнати таку фальшивку було практично неможливо.

Найчастіше великі суми купують для обмінників і терміналів. Як уже писав OBOZREVATEL, в Україні працюють сотні нелегальних пунктів обміну, а за 80-90 тис. можна купити вже обладнаний пункт обміну, наповнити його підробками і за місяць заробити сотні тисяч гривень і тюремний термін.

Крім продавців через знайомих, також можна знайти фальшивомонетника в Даркнет. Товар рекламувати не прийнято. На форумах діє своє правило. Якщо хто-небудь залишив оголошення, і ти купив нелегальний товар – обов'язково повинен відписатися, сподобалося чи ні, як доставляли і т.д. "Купив 200 тис., термінали поки їдять", – ділиться враженнями один із покупців. Якщо під оголошенням є коментарі задоволених клієнтів, нові знайдуться самі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні різко погіршилася ситуація з фальшивими грошима. Зараз підробки становлять п'яту частину тіньових фінансових коштів країни.

Раніше з'явилися підроблені долари високої якості, які не завжди можуть розпізнати навіть спеціальні апарати. Керівництво Національного банку розіслало українським фінустановам повідомлення з описом прийомів, до яких вдалися фальшивомонетники.

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