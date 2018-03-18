Ціни виростуть: українців попередили про мінуси заміни купюр на монети

Рішення Національного банку України замінити дрібні банкноти монетами може дорого коштувати бюджету, а також спровокувати прискорення інфляції.

Про це в ефірі ObozTV заявив економічний аналітик Борис Кушнірук.

"У мене є сумніви, що ми на цьому зекономимо. Справа в тому, що монети дорожчі в карбуванні, ніж паперові гроші. І з монетами виникає ще одна історія. Вона пов'язана з тим, що їх часто вилучають з обігу. Населення зберігає їх у себе в банках і т.д. На жаль, ми цю історію мали з монетами меншого номіналу і їх потім доводиться постійно додатково карбувати", - зазначив він.

Крім того, це, а також припинення карбування дрібних монет може прискорити подорожчання значної частини товарів.

"Ця процедура переводу в металеві гроші буде провокувати те, що всі ціни будуть формувати виходячи з мінімального номіналу цих монет. Як тільки почнуть вилучати з обігу монети меншого номіналу, це гарантовано призведе до того, що всі ціни почнуть підлаштовувати під наступний менший номінал. Це всім відома річ, тому у мене з цього приводу дуже великі сумніви, що це варто робити", - підкреслив експерт.

За словами Кушнірука, таке зростання цін може бути на рівні 1-2%.

"Якщо всі ціни починають прирівнюватися до більшого номіналу, то це автоматично призводить до того, що товар стає дорожчим. Там може це не так відчувається на 1-2%, але фактично ви самі провокуєте, що ціна ваших товарів йде до номіналу найменших монет. Тому я підкреслюю, що до цієї ідеї ставлюся критично. Це проблематика не суто українська. Проблема цього обігу купюр або монет існує в усьому світі. Тут світовий досвід показує, що євроценти залишаються в Європі, хоч за нього нічого не купиш, але це гарантія з точки зору цінової стабільності", - резюмував економіст.

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні Нацбанк презентував нові обігові монети вартістю 1, 2, 5 і 10 гривень, які повинні замінити паперові купюри відповідного номіналу.

Нагадаємо, НБУ з 1 липня також припиняє карбування монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок.