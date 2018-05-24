У НБУ розповіли, що чекає Україну без МВФ

Україні без Міжнародного валютного фонду (МВФ) буде складно отримати доступ до ринків капіталу, залучити кредити на зовнішніх ринках. Крім того, є ризики розгортання торгових війн, що може ще сильніше вдарити по українській економіці.

Про це йдеться в заяві НБУ, опублікованій на офіційному сайті. "Необхідність такого співробітництва останнім часом тільки посилилася через ускладнення доступу країн, що розвиваються до глобального ринку капіталу: вартість боргових залучень таких країн зростає на тлі подорожчання долара США, посилення геополітичної напруженості і ризиків розгортання торгових воєн", - наголошується в повідомленні

Новини У МВФ розповіли про переговори з Україною по антикорупційного суду

Нагадаємо, Україна для отримання чергового кредитного траншу повинна прийняти закон про Антикорупційне суд і переглянути тариф на газ. Експерти Міжнародного валютного фонду наполягають: суд повинен працювати відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, а тариф на газ повинен відповідати ціні, сформованої на основі імпортного паритету (на даний момент це близько 11 грн за куб замість діючих 6,9 грн).

Раніше OBOZREVATEL.UA писав про те, що Міністерство фінансів України констатує суттєве поліпшення відносин України з МВФ .