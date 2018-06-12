У НБУ розповіли, чому банки не дають кредити

У Національному банку України назвали головну перешкоду для відновлення корпоративного кредитування.

Про це повідомили в НБУ, зазначивши, що основною перешкодою для кредитування на сьогоднішній день є значні юридичні ризики. У НБУ зазначили, що рівень проблемних кредитів на сьогоднішній день становить понад 50%, у зв'язку з чим необхідно на законодавчому рівні поліпшити процедуру повернення боргів і боротьби з "поганими" позичальниками.

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"Протягом останніх трьох років фінансовий стан бізнесу поліпшувався, рентабельність в реальному секторі вже перевищує докризовий рівень. Однак, кардинальних змін якості корпоративних кредитних портфелів не спостерігається. Незважаючи на ряд успішно проведених банками реструктуризацій проблемної заборгованості, частка непрацюючих кредитів в більшості секторів економіки залишилася на рівні кінця березня 2017 року", - йдеться в повідомленні НБУ.

Проблема непрацюючих кредитів властива великим позичальникам і бізнес-групам. Окремі групи і далі не обслуговують власні борги, навіть якщо їх фінансовий стан суттєво покращується.

"Слабка судова система і відсутність дієвого законодавчого механізму вирішення проблем з непрацюючими боргами формують високий рівень недовіри між банками і компаніями реального сектора. Це змушує банки дуже обережно оцінювати платоспроможність потенційних позичальників", - вважають в НБУ.

Однак, банки охоче кредитують якісних позичальників: за оцінками НБУ, кредити компаніям, які не допускали дефолти, ростуть темпами 20% г / г.

У I півріччі відбулося кілька вагомих змін в регуляторному середовищі. Верховна Рада прийняла закон про створення і ведення кредитного реєстру НБУ. Крім того, зроблені перші кроки в реформуванні корпоративного управління в банках, зокрема посилена роль незалежних членів наглядових рад.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні рівень проблемних кредитів - один з найвищих в Європі. Згідно з оцінкою міжнародного агентства Fitch, цей показник досяг 57%. Фактично кожна друга позичена в банку гривня вчасно не повертається. Причин для цього декілька: неправильна кредитна політика банків, низький рівень відповідальності клієнтів, недобросовісний бізнес і т.д. Іноді і самі банки стимулюють зростання числа "поганих" кредитів, спотворюючи інформацію про те, скільки реально доведеться заплатити за можливість взяти в борг.

В Україні вирішили створити кредитний реєстр НБУ. Всі українські банки повинні будуть поповнювати єдину базу, управляти якою буде регулятор. До списку потраплять усі боржники, які не повернули, як мінімум,372 300 грн (100 мінімальних зарплат). До реєстру внесуть ПІБ, дату народження, ІПН, інформацію про кредит, вид діяльності боржника, розмір прострочення, інформацію про пов'язаних з банком осіб, приналежність боржника до пов'язаним контрагентам і т.д. Перед тим, як видавати кредит, фінансова установа повинна перевірити, чи є інформація на їх потенційного клієнта в єдиному реєстрі.