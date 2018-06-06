У НБУ попередили про те, що буде з гривнею найближчим часом

На сьогоднішній день в Україні зафіксовано короткострокові ризики для курсу гривні. Відсутність програми МВФ та іншої допомоги негативно впливає на економічні очікування, в тому числі на привабливість України в очах іноземних інвесторів.

Таку заяву зробив заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє РБК-Україна .

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Економіст про ринкові коливання курсу гривні

"Цього року гривня була однією з найсильніших валют. Пояснення просте: ми бачимо хороші умови торгівлі для України", - зазначив Сологуб, додавши, що Украні все одно потрібна "подушка безпеки" у вигляді програми МВФ, яка збільшує резерви, знижує вартість боргових запозичень для уряду і допомагає застрахуватися від погіршення умов торгівлі.

"Найбільш серйозні ризики- це зміна умов зовнішньої торгівлі та зовнішні виплати за держборгом", - підкреслив Сологуб, зазначивши при цьому, що Україна впорається з погашенням боргів навіть без допомоги МВФ.

"Відсутність програми МВФ та іншої допомоги негативно впливає на економічні очікування, в тому числі на привабливість України в очах іноземних інвесторів, особливо в середньостроковій перспективі", - зазначив заступник голови НБУ.

Як повідомляв "Обозреватель", банкіри спрогнозували курс гривні до кінця року В Україні відбувається сезонне зміцнення гривні, яке визначається декількома факторами.