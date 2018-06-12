У Мінфіні пояснили, що буде з тарифом на газ для населення

В.о. міністра фінансів України Оксана Маркарова припускає виконання держбюджету на 2018 рік без скорочення витрат при дефіциті на рівні 2,4% ВВП і перехід до ринкових цін на газ.

"Ми, безумовно, утримаємо дефіцит в цьому році на цій цифрі, яка є (плановий дефіцит держбюджету 2,4% ВВП). Сподіваюся, нам вдасться обійтися без драматичних скорочень за прибутками і фінансуванням. Ми плавно виконаємо бюджет", - сказала вона, повідомляє ТСН .

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Вона також наголосила на важливості повернення до трирічного бюджетного планування, зазначивши, що головним своїм завданням ставить проведення ефективної бюджетної політики. Маркарова також зазначила, що Україна може недоотримати доходи, закладені в бюджет поточного року.

"Всі кошти, які отримаємо, можемо замінити запозиченнями", - вважає вона. Маркарова зізналася, що отримання навіть половини від запланованих 21 млрд від приватизації буде "істотним результатом". Крім того, держава буде розраховувати на перехід до ринкових цін на газ, адже це потрібно "для того, щоб зменшити поле для корупції".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що під час засідання Кабінету міністрів 23 травня між Данилюком і Гройсманом сталася суперечка.

В результаті Данилюк запропонував прем'єру подати подання про його відставку . При цьому міністр фінансів заявив, що за власним бажанням йти не збирається.

На позачерговому засіданні уряду виконання обов'язків міністра фінансів було покладено на першого заступника Данилюка Оксану Маркарова.