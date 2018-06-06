У фінкомітеты озвучили головну помилку Данилюка в Раді

Міністр фінансів України Олександр Данилюк вчинив одну-єдину помилку, яка по суті і визначила результат всієї тієї історії, свідками якої ми всі стали.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив народний депутат України, член фінансового комітету Віктор Романюк.

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"Справа в тому, що неможливо працювати в системі і не стати частиною цієї системи. У нас все побудовано таким чином, що мало просто займатися своєю справу, мало просто добре робити свою роботу. Якщо людина не стає частиною системи, ця система її з'їдає", - сказав депутат.

"У Данилюка не виходило сидіти тихо і не висовуватися. Якби він поводився інакше, якби він не привертав до себе увагу, можливо, ситуація склалася б інакше. Тому, по суті, головна причина того, що сталося з Данилюком - це небажання ставати частиною системи і ще більше небажання сидіти тихо", - сказав нардеп.

Нагадаємо, що Данилюк активно виступає проти підвищення мінімальної зарплати в Україні. Подібні рішення мають бути узгоджені з Міністерством фінансів, тому без згоди міністра підвищити мінімалку в Україні неможливо. Днями Данилюк в інтерв'ю одному з видань заявив, що підвищення мінімальної зарплати в Україні - "популізм". У той же час чинний розмір - 3723 грн - не покриває навіть найнеобхідніший набір товарів і послуг. Так, за даними Міністерства соцполітики, фактичний прожитковий мінімум для дорослого українця становить понад 4,2 тис. грн. Сам міністр при цьому отримує з бюджету понад 50 тис. грн на місяць, згідно з опублікованою НАЗК декларації.

Данилюк також був проти підвищення мінімалки з 1600 до 3200 грн. Тоді прем'єр був готовий на збільшення зарплати до 5 тис. грн, однак міністр фінансів наполягав на 2,2 тис. Платня в 3200 стала компромісним варіантом.

Раніше OBOZREVATEL опублікував ексклюзивні документи , які доводять, що Данилюк не тільки не залишив свій бізнес, але ще і зберігав британський паспорт мінімум до 2015 року, порушивши закон. Компанії Данилюка активно функціонували весь час, поки він будував кар'єру державного службовця. Наприклад, в 2014 році його підприємство Rurik привернуло річний кредит у розмірі понад 450 тис. фунтів для операційної діяльності. Згідно з документами, це єдиний прибуток компанії за всі роки її існування.

При цьому в декларації про доходи за 2014 рік Данилюк не вказував інформацію про отримані з-за кордону кошти, що є порушенням закону і приводом для люстрації.

6 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав подання на звільнення Данилюка із займаної посади.