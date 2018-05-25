У ЄБРР оцінили роботу рядових українців: виявлено ​​проблему

В Україні вкрай низький рівень продуктивності праці, що може негативно позначитися на можливій співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Про це заявив Президент ЄБРР Сума Чакрабарті, зазначивши при цьому, що рівень продуктивності праці в Україні значно нижче з той, на який сподівалися в ЄБРР.

"Я хотів би поговорити про один виклик, який треба вирішити Україні - перш за все, тому що він підкреслює значні бізнес-можливості - це продуктивність країни", - зазначив Чакрабарті, підкресливши, що на думку ЄБРР в Україні серйозні проблеми з продуктивністю праці, повідомляє УНН.

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"Ми знаємо, що продуктивність праці в Україні поки що не на високому рівні за останній час, і в цілому з продуктивністю праці є проблеми, з якими ми повинні стикатися як інвестори. Вона набагато нижче, ніж в середньому по ЄБРР", - підкреслив Чакрабарті .

У той же час, Чакрабарті зазначив, що ЄБРР проте може спостерігати за останні роки в Україні великий успіх в сферах послуг.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Європейський банк реконструкції і розвитку вважає, що в 2018 році в Україні не буде істотних реформ . Про це заявив директор ЄБРР в Україні Шевки Аджунер. "Природно, що в процесі реформ буде більше викликів, особливо в рік виборів. Я не думаю, що ми будемо бачити великий зліт реформ в цьому році", - повідомив Аджунер.

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Сумою Чакрабарті під час якої закликав ЄБРР подвоїти обсяги фінансування проектів і розширити сфери їх застосування в Україні.