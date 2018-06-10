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Терористи "ЛНР" заплатили Україні за воду

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Терористи так званої ЛНР передали українській стороні гроші для погашення частини заборгованості за водопостачання окупованій частині Луганської області.

"У Луганській області команда Місії здійснювала моніторинг дотримання локального режиму тиші і сприяла, як повідомлялося, передачі грошових коштів з непідконтрольних уряду районів Луганської області в підконтрольні в рахунок оплати за послуги водопостачання", - йдеться в звіті місії ОБСЄ за станом на вечір 8 червня.

Як зазначається, оплату водопостачання неодноразово обговорювали на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
ОБСЄ
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