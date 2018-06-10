Терористи "ЛНР" заплатили Україні за воду

Терористи так званої ЛНР передали українській стороні гроші для погашення частини заборгованості за водопостачання окупованій частині Луганської області.

"У Луганській області команда Місії здійснювала моніторинг дотримання локального режиму тиші і сприяла, як повідомлялося, передачі грошових коштів з непідконтрольних уряду районів Луганської області в підконтрольні в рахунок оплати за послуги водопостачання", - йдеться в звіті місії ОБСЄ за станом на вечір 8 червня.

Як зазначається, оплату водопостачання неодноразово обговорювали на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську.

Нагадаємо, раніше Донбас попередили про неминучу катастрофу .