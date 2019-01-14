"Термінал з'їв 200 тис. фальшивок": як Україну заповнюють підробки і де продають

Фальшиві гроші в Україні можна надибати де завгодно. Підробки вилучали навіть із банкоматів і кас. Сучасні фальшивомонетники навчилися обдурювати термінали і детектори валют, які використовують у супермаркетах.

OBOZREVATEL з'ясував, як українцям продають фальшиві гроші і куди вони потрапляють.

Важливо:

фальшивки продають в інтернеті, виготовлють в т.ч. в т.н. "ДНР";

деякі підробки приймають термінали, їх не можна розпізнати за допомогою детектора валют;

в Україні працює цілий ринок фальшивомонетників, з кур'єрами і розповсюджувачами;

в оборот потрапляють сотні тисяч фальшивих банкнот.

Продам фальшивки. Недорого

Фальшивомонетники надруковані гривні найчастіше відразу ж збувають на чорному ринку. На спеціалізованих закритих форумах купюри середньої якості можна купити за 30% номінальної вартості, а ті, що нібито "з'їсть" термінал — за 35%.

— Переказав на ківі (QIWI — російський платіжний сервіс. — Ред.), за 3 години мені прислали карту з позначкою, де забрати гроші. Все було добре упаковане. Купував 50 тис. грн за півціни. Чуваче, якщо сумніваєшся, замов пробник. Пришлють безкоштовно, — радить нам відвідувач одного з таких форумів "Рейнджер".

Купивши фальшивку, виникає наступне питання — як її збути. Але про це пізніше. Досвідчені покупці звели нас відразу із двома продавцями підробок. Перший вдало веде бізнес, живучи в країні-агресорі. У другого нібито своє "виробництво".

Андрій з Росії контролює цілий підпільний ринок у Києві, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі. Працює цілий ланцюжок. Одні друкують, інші передають, треті роблять "скарби" (ховають посилки для покупців), четверті знаходять кур'єрів і покупців. Андрію пощастило. Він займається і пошуком, і реалізацією, тому фактично контролює великий шматок ринку в Україні.

Нам росіянин запропонував за 2-4 години доставити практично будь-яку суму. Вартість — 35% номіналу. Тобто якщо замовити 25 тис. грн, перевести продавцеві доведеться 8,75 тис. У короткій розмові Андрій повідомив, що його фальшивки нібито з'їдають 80% терміналів і відразу запропонував оплатити покупку.

Інший продавець виявився поступливішим.

— Так, два-три дні треба після замовлення чекати, але ми самі друкуємо, — розповідає Ілля.

Повірити в існування підпільного "монетного двору" неважко. СБУ і поліція регулярно повідомляють про затриманих фальшивомонетників. Наприклад, півтора роки тому у Тернополі затримали цілу групу зловмисників, яка друкувала фальшивки на поліграфічному комбінаті у промислових масштабах і при цьому примудрялася підробляти більшість захисних елементів. Просто з допомогою ультрафіолету впізнати таку фальшивку було практично неможливо.

— Продаю за 40% від номіналу. Є свій збут, якщо треба, можу допомогти, — розповідає Ілля.

Найчастіше великі суми купують для обмінників і терміналів. Як уже писав OBOZREVATEL, в Україні працюють сотні нелегальних пунктів обміну, а за 80-90 тис. можна купити вже обладнаний пункт обміну, наповнити його підробками і за місяць заробити сотні тисяч гривень і тюремний термін.

— Якщо будеш купувати, головне великими партіями не носи і вдома не зберігай. Якщо обшук проведуть і багато знайдуть — не відмажуть. А так взагалі одна схема: сам не знав, не знаю навіть де видали, в ресторан ходив... Коротше, головне — це обережність! — радить нам "Рейнджер".

Частину фальшивок виготовляють в Донецьку, українські правоохоронці "дістатися" до таких зловмисників на даний момент не можуть.

Крім продавців через знайомих, також можна знайти фальшивомонетника в Даркнет. Товар рекламувати не прийнято. На форумах діє своє правило. Якщо хтось залишив оголошення, і ти купив нелегальний товар — обов'язково маєш відписатися, сподобалося чи ні, як доставляли тощо. "Купив 200 тис. термінали поки їдять", — ділиться враженнями один з покупців. Якщо під оголошенням є коментарі задоволених клієнтів, нові знайдуться самі.

В якості підтвердження продавці готові надіслати "пробний" товар. Якщо розглядати таку купюру проти світла, можна помітити більшу частину захисних елементів. Неозброєним поглядом розпізнати підробку вкрай складно.

Згідно із законом українцям за зберігання і збут фальшивих грошей загрожує до 7 років в'язниці. І якщо один з продавців виявиться співробітником правоохоронних органів, така угода може на тривалий час позбавити покупця свободи.

Як не купити фальшивку

Перевіряти купюри. Захисні елементи можна побачити"на око", а повторити їх можуть не всі фальшивомонетники. На банкнотах номіналом 100 і 500 гривень є "віконна" захисна стрічка - частково введена в товщу паперу полімерна стрічка, має відповідний колір (на банкноті номіналом 100 гривень - темно-сірий, номіналом 500 гривень - коричневий) і яскраво виражений кінематичний ефект. Стрічка містить зображення номіналу банкноти і графічного знака гривні. При зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки.

Купувати валюту в банках. Незважаючи на те, що фальшиві гроші можуть попастися навіть у касах банків, легальні фінансові установи залишаються найнадійнішим продавцем валюти. У банків є більше можливостей виявити несправжні гроші. При покупці або знятті валютного депозиту кожну купюру варто уважно розглянути відразу на місці. Якщо є сумніви — можна вимагати відправити купюру на експертизу або замінити її на іншу. У Нацбанку можуть зробити остаточний висновок, справжні гроші чи ні.

Перевіряти обмінники. В Україні, лише за офіційною інформацією Нацбанку, виявили понад 200 нелегальних обмінників. Їхній перелік можна побачити на сайті регулятора. Але і там список неповний. Перш ніж купувати долари в пункті обміну, варто перевірити наявність ліцензії від Національного банку.

Вимагати чек. Також при купівлі валюти вам зобов'язані видати чек. Якщо жодного документу, що підтверджує купівлю, вам не дають, найкраще відмовитися від такої операції. Якщо ж вам вже продали фальшивку — звертайтеся в поліцію.

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