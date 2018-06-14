Сюрприз від НБУ: перевіряти клієнтів банків будуть "спецагенти"

Національний банк України пропонує надати право банкам залучати третіх осіб для здійснення ідентифікації клієнтів.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ. Банкам дозволять залучати компанії або агентів, які за дорученням банку мають право проводити розпізнавання, ідентифікацію та перевірку клієнтів.

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Крім цього, НБУ хоче дозволити банківським установам використовувати систему BankID, яку регулятор розробив для спрощення процесу ідентифікації банківських клієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 березня Верховна Рада прийняла закон, згідно з яким посилюється відповідальність власників банків. Даний закон підписаний Президентом України 6 березня. Документ наділяє Нацбанк правом при здійсненні банківського нагляду визначати фізичних і юридичних осіб, як пов'язаних з банком осіб, а також надає Фонду гарантування вкладів фізичних осіб право вимагати від власників і керівників банків задоволення кредиторських вимог, не чекаючи ліквідації банку, а на етапі оцінки вартості ліквідаційної маси.

У травні Національний банк України застосував заходи впливу до чотирьох банків-порушників законодавства в сфері фінансового моніторингу.