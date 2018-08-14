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США "вб'ють" рубль: у Росії почали бити на сполох

51.1тЧитати новину російською

До листопада поточного року російський рубль може впасти до історичного мінімуму.

Такий прогноз дала заступник директора аналітичного департаменту компанії "Альпарі" Анна Кокорева, пише "Российская газета". Вона наголосила, що лише на ймовірність введення нових антиросійських санкцій США рубль відреагував падінням до дворічного мінімуму.

Це, у свою чергу, дозволяє припустити, що саме їхнє введення, яке навряд чи відбудеться раніше листопада, може обвалити курс рубля до 80 або зовсім до історичного мінімуму, стверджує експерт.

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"Варто врахувати, що всі імпортні товари теж подорожчають, можливо, якісь покупки варто зробити зараз. Також зростуть і ціни на авіаквитки", - попередила Кокорева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на даний момент ні Банк Росії, ні Мінфін РФ не планують вживати жодних заходів для порятунку рубля від обвалу.

Читайте всі новини по темі "Криза в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Криза в РосіїСанкції проти Росії
Місце
Росія
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Хех..авіаквитки..))а куда они лететь собрались?))
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Так они же , ну, кацапы и раша-параша, от этого только выиграют!!! Я сам слышал, как одно хуйло это несло в телевизоре.....
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6
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Небайдужий Юрій
Небайдужий Юрій
А что там с гривной??? Американцы и ее заодно решили убить?
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