США проти Китаю: Трамп зважився на торговельну війну

Президент США Дональд Трамп схвалив введення мит щодо продукції, імпортованої в Штати з Китайської народної республіки. Сума, на яку американський президент схвалив мита за даними ЗМІ, перевищила 50 млрд дол.

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. Трамп прийняв це рішення після півторагодинної наради з високопоставленими співробітниками Білого дому, представниками міністерства фінансів і торгівлі, а також співробітниками сфери державної безпеки.

Коли саме будуть встановлені мита на даний момент не уточнюється. У міністерстві закордонних справ КНР вже заявили про те, що Китай негайно відповість на будь-які протекціоністські заходи США в торгівлі.

Нагадуємо, що в травні Китай і США досягли згоди з питань економіки і торгівлі, пообіцявши не розв'язувати торгову війну. За підсумками зустрічі сторони домовилися припинити вводити загороджувальні тарифи у відношенні один до одного і зміцнити торговельне співробітництво.

18 травня стало відомо, що Китай запропонував США пакет заходів для скорочення дефіциту торгового балансу на 200 мільярдів доларів.

Відносини США і Китаю загострилися в цьому році після того, як американська сторона прийняла протекціоністські заходи, що торкнулися китайських товарів. Однією з причин обмежень став високий рівень торгового дефіциту. Після цього сторони ввели в відношенні один до одного ряд торгових обмежень, які викликали невдоволення як у Вашингтоні, так і в Пекіні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 6 квітня США оголосили про намір запровадити мита для китайської електроніки, авіаційних деталей, супутників, медикаментів - всього в списку 1300 найменувань, обсяг імпорту яких становить 50 мільярдів доларів на рік. Пекін відповів 25-відсотковим митом на імпорт певних товарів, річний обсяг ввезення яких становить приблизно таку ж суму.

Віце-прем'єр Держради Китаю Лю Хе після переговорів у Вашингтоні заявив, що сторони домовилися не розпочинати торговельну війну та не підвищувати митні тарифи щодо товарів одна одної.Віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе за підсумками переговорів у Вашингтоні заявив, що його країна не зацікавлена в торговельній війні зі США.