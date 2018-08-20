Справа ПриватБанку: НБУ дозволили подати до суду на Коломойського

Апеляційний суд дозволив Національному банку України подати цивільний позов у справі про рефінансування ПриватБанку проти колишнього власника фінустанови Ігоря Коломойського.

За даними Finbalance, скаргу розглянули 13 серпня. Після цього було внесено зміни до мотивувальної частини ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 22 червня, якою Нацбанку відмовлено у відкритті провадження за позовом про стягнення заборгованості з рефінансування в розмірі 1,29 млрд грн.

Суд першої інстанції відмовився відкривати провадження. Це пояснювалося тим, що Коломойський продав дві квартири в Дніпрі в жовтні 2017 року і проживав у Женеві. Госпсуд роз'яснив Нацбанку про необхідність звернення з позовом за місцем проживання олігарха.

Дніпропетровський апеляційний госпсуд прийшов до висновку, що заява НБУ підлягає розгляду за правилами цивільного судочинства. Також рішення суду першої інстанції визнали безпідставним.

Ігор Коломойський УНІАН

"Оскільки місцевий господарський суд дійшов правильного висновку про необхідність відмовити позивачу у відкритті провадження у справі, однак неправильно застосував норми Господарського процесуального кодексу України, ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 22.06.2018 у справі №904/2530/18 слід змінити у викладені її мотивувальної частини", - сказано в постанові апеляційного госпсуду.

НБУ оскаржить три постанови Госпсуду Дніпропетровської області, які було винесено в червні 2018 року. Тоді Нацбанку відмовили у відкритті провадження за трьома позовами до Коломойського щодо рефінансування про стягнення заборгованості в розмірі 1,8 млрд грн, 1,27 млрд грн і 503 млн грн. В цілому обсяг вимог за чотирма позовами розрахований на 5 млрд грн.

Нагадаємо, в грудні 2017 року Високий Суд Англії наказав заарештувати активи Коломойського і Боголюбова по всьому світу. Крім того, Міжнародне детективне агентство Kroll виявило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, що призвели до завдання фінустанові збитків мінімум на 5,5 млрд доларів.

4 липня Верховний Суд підтвердив зобов'язання ПриватБанку по кредитах рефінансування, які надано НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці липня державний ПриватБанк звинуватив колишніх власників у свідомому укладанні фіктивних кредитів.