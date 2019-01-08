Що буде з доларом в Україні: аналітики дали прогноз

В Україні курс долара у відношенні до гривні за найближчий тиждень може додати приблизно 20-30 коп., досягнувши до 13 січня позначки 28,2-28,3 грн/$. Помірне зростання пояснюється двома факторами: Нацбанк не поспішає виходити на ринок, а іноземці почали активно купувати валюту.

OBOZREVATEL розібрався, чого українцям чекати від курсу долара у найближчий тиждень.

Що буде із курсом долара в Україні

Початок будь-якого місяця – традиційно період незначної девальвації гривні. Інвестори купують долари для того, щоб вивести отриманий прибуток. До того ж відбувається це не тільки на початку року, а щомісяця. Тому курс у перших числах трохи вищий.

Крім цього фактора, відзначає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, позначається і позиція НБУ. Регулятор не виходив на ринок. Як відомо, за значної девальвації Нацбанк продає валюту (зростає попит і знижується курс долара), а у випадку зміцнення навпаки – виходить і скуповує долари.

"Зростанню курсу долара сприяють активні покупки валюти нерезидентами, хоча НБУ станом на середину вівторка не показував бажання вийти на ринок із інтервенціями для стримування подібного зростання. На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень у межах 28,2 грн/$, а готівковий долар у банках може торгуватися за 27,8-28,2 грн/$", – пояснює Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень у межах 28,2 грн/$, а готівковий долар у банках може торгуватися за 27,8-28,2 грн/$", – пояснює Іосуб.

Із таким прогнозом також погоджується фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. За його оцінками, до 13 січня готівковий долар може вирости у ціні до 28,3 грн/$, а міжбанк перейде психологічну позначку – 28 грн/$.

"Тиждень буде спокійним із триваючим девальваційним трендом. Великих стрибків чекати не варто. Курс коливатиметься у межах 10 коп., але поступово пройде позначку, нижче якої опустився у минулому році. 1 січня курс торгувався ще за котируваннями кінця року. Свою роль також зіграли свята. Думаю, що цілком реальний курс – 28,3 грн/$", – зазначає Мазуренко.

"Думаю, що цілком реальний курс – 28,3 грн/$", – зазначає Мазуренко.

Оптимістичніший прогноз озвучує аналітик Єгор Комов. За його оцінками, до кінця тижня на готівковому ринку американську валюту можна буде купити за 28-28,1 грн/$.

"Не чекайте падіння, тому що самі ж його спровокуєте. Ситуація буде стабільною. Поки ніяких причин для девальвації немає. Ті коливання, які спостерігаються – цілком нормальна ситуація для початку місяця", – радить експерт.

Чого чекати у 2019-му

У 2019 році на погашення державного боргу витратить 417,4 млрд грн. Водночас загальні доходи бюджету на 2019-й – 1 трлн 26 млрд. Це приблизно 40% усіх доходів країни. На погашення зовнішніх кредитів направлять нові транші МВФ і запаси із золото-валютних резервів Нацбанку. За таких умов, зазначають аналітики, найімовірніше НБУ буде стримуватися від надмірного зміцнення гривні і за можливості навпаки – виходитиме на ринок для покупки "надлишків".

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Прогнози щодо курсу на 2019 рік:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Мінекономрозвитку);

29,4 грн/$ (прогноз, закладений у бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оцінки МВФ, закладені в оцінки України).

Старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що нижня відмітка для середнього за рік курсу – 28,5 грн/$. "Наш базовий прогноз – 28,5-31,5 грн/$. Сезонні фактори впливу збережуться, проте їхня інтенсивність може знизитися. Базовий сценарій передбачає досить широку амплітуду коливань, що пов'язуємо з впливом сезонних факторів, спекуляціями перед виплатами за зовнішніми зобов'язаннями і виборами", – зазначає аналітик.

Ключовим фактором буде виступати зміна платіжного балансу, в якому імпорт залишиться досить вище за експортні потоки (дефіцит торгового рахунку на рівні 3% ВВП) і буде закриватися за рахунок резервів та зовнішніх запозичень, які також направлятимуться на виплату за зовнішніми зобов'язаннями.