Що загрожує Україні без МВФ: в ЄБРР розповіли про наслідки

На сьогодні МВФ фактично припинив співпрацю з Україною, яка недоотримала вже близько 10 траншів і замість очікуваного 13-го або 14-го траншу отримала лише 4-й.

Про це в ексклюзивному коментарі заявив представник ЄБРР в Україні Антон Усов.

Новини Посилання

У НБУ розповіли, що чекає Україну без МВФ

Експерт зазначив, що, тим не менш, на сьогодні немає жодних передумов для того, щоб говорити про дефолт в Україні, проте Україні необхідно поглиблювати співпрацю з МВФ.

"На сьогодні немає жодних передумов для того, щоб говорити про дефолт в Україні. Співпраця з МВФ вкрай необхідна Україні, причому ця співпраця є для нас необхідною з різних точок зору", - заявив експерт, зазначивши при цьому, що, перш за все, співпраця з МВФ впливає на інвестиційну складову, на кредитні рейтинги і на впевненість інвесторів у тому, що в країну можна вкладати гроші.

"Ця впевненість вкрай важлива, оскільки абсолютно всі проекти дуже жорстко зав'язані на програмі МВФ, і відповідно саме наявність такої програми дає можливість планувати роботу. Відсутність програми унеможливлює роботу з інвесторами", - заявив експерт, нагадавши, що в цілому економіка України постійно зростає.

"Економіка зростає, ми постійно закладаємо зростання ВВП, згідно з прогнозом це десь в районі 3%. Останнім часом Україна виходила на зовнішні ринки капіталу, були успішні розміщення облігацій, тому з певною долею ймовірності можна говорити про те, що економіка країни піднімається", - заявив експерт, нагадавши при цьому, що фактором умовного ризику, безумовно є політична нестабільність в Україні.

"Політична нестабільність в Україні пов'язана з майбутніми виборами. Але не варто забувати, що це той фактор, який присутній в контексті України останні 10-15 років", - заявив експерт, висловивши думку, що цей фактор, безумовно, для інвесторів буде певним дискомфортом, але це не буде чимось суттєвим.

Даючи оцінку співпраці з МВФ Усов зазначив, що Україна фактично припинила співпрацю з МВФ.

"На сьогодні у нас немає ніякої співпраці з МВФ. Її немає просто як факту. Якщо говорити про план за розширеною програмою фінансування, то Україна мала отримувати вже 12-й або 13-й транш, а по факту це лише 4-й транш", - заявив експерт, зазначивши, що цю ситуацію не можна описувати як проблему просто тому, що ніякої співпраціз МВФ у нас немає.

"Фінансування з боку МВФ - це вкрай важлива для України інвестиційна складова, це наші рейтинги і це впевненість інвесторів. Якщо говорити про те, чи зможе Україна існувати без МВФ, то рекомендації економістів однозначні: співпраця з МВФ має тривати. Я не став би говорити про те, що економіка України настільки стабільна і стійка, що Україна зможе обійтися без МВФ. фінансування МВФ - це набагато більше, ніж просто фінансування. В першу чергу, це фактор комфорту, це кредитні рейтинги, що вкрай важливо", - заявив експерт.

Водночас експерт висловив припущення, що до виборів жодних серйозних змін в Україні не відбудеться.

"Якщо говорити про якісь часові рамки, то зараз складно щось прогнозувати. Фактор виборів - це безумовно дуже серйозний фактор, і я думаю, що у передвиборчий час, скоріш за все, ніяких реформ не буде. Реакція міжнародних фінансових організацій, зокрема і МВФ буде відповідною, але в передвиборний період я не став би очікувати якихось серйозних реформ", - заявив експерт, нагадавши при цьому, що фінансування по лінії МВФ прямо пов'язане з цілою низкою реформ.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Україні без Міжнародного валютного фонду (МВФ) буде складно отримати доступ до ринків капіталу, отримати кредити на зовнішніх ринках. Крім того, є ризики розгортання торгових воєн, що може ще сильніше вдарити по українській економіці.

Президент України Петро Порошенко висловив надію на продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, зазначивши при цьому, що у сфері співпраці України з МВФ склалася унікальна ситуація.