Що буде з курсом долара в Україні: прогноз до кінця року

Курс долара в Україні найближчим часом може змінюватися за двома сценаріями, один з яких є більш жорстким і передбачає, що долар може переступити психологічну позначку.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив економічний експерт Андрій Блінов.

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За словами експерта, найближчим часом істотних коливань курсу долара не буде. "У найближчі 2-3 місяці істотних коливань курсу долара не буде. Це в значній мірі визначається сезонним фактором. У нас завжди навесні і влітку курс укріплюється і знаходиться на досить стабільному рівні", - заявив експерт.

За словами Блінова, до серпня будуть можливі локальні піки, пов'язані зі зміцненням гривні. "Зараз ми бачимо, що курс в середньому знаходиться на рівні 26 гривень, відхиляючись на кілька десятків копійок в той чи інший бік. Ця тенденція триватиме до серпня. Можливі невеликі локальні відхилення, можливі деякі локальні піки, пов'язані зі зміцненням гривні до 20-30 копійок", - заявив експерт, зазначивши при цьому, що до осені варто очікувати початку девальвації.

"Ближче до осені з дуже великою часткою ймовірності буде розворот нашого ринку і почнеться традиційна для серпня та вересня девальвація, яка, скоріш за все, буде протікати зо двома сценаріями. Перший сценарій - це помірна девальвація до 28 гривень за долар до кінця року. Другий сценарій більш жорсткий, він передбачає, що обмінний курс може переступити позначку в 30 гривень за долар", - заявив експерт, зазначивши, що в цьому випадку ми відчуємо на собі досить серйозний валютний голод.

"Це може статися в разі економічної кризи на фондових майданчиках, що призведе до втечі капіталу з ринків, що розвиваються. У цьому випадку ми відчуємо на собі досить серйозний валютний голод", - заявив експерт.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, що буде з курсом долара на цьому тижні.

Падіння курсу долара влітку також очікують і в найбільших українських банках. У той же час курс євро буде залежати від його позиції по відношенню до американської валюти. Якщо Федеральна резервна система США збільшить ставку, то євро в Україні може знизитися до 30-30,6 грн.