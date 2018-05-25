Санкції проти Webmoney: рахунки 4 млн українців заблоковано

В результаті введення санкцій щодо системи онлайн-розрахунків Webmoney.UA були заблоковані кошти 4 млн громадян України.

Про це заявили в прес-службі компанії Webmoney.UA, зазначивши при цьому, що на даний момент компанія працює над вирішенням проблеми в правовому полі.

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WebMoney.UA визнана внутрішньодержавної системою розрахунків

"Звичайно, ніхто з чиновників не подбав про інтереси 4 млн простих українців - користувачів системи, гроші яких тепер заблоковані", - йдеться в заяві компанії.

"Наша мета - захистити своє чесне ім'я і законну позицію в органах правосуддя і не тільки українських, оскільки ми не виключаємо, що на вітчизняні судові органи здійснюється політичний тиск", - відзначили в Webmoney.UA.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в листопаді 2016 року в Україні заборонили Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet, Wallet one / Єдиний гаманець . 24 травня санкції щодо Webmoney продовжили.