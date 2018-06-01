Рубль під забороною: НБУ прийняв нові правила

Українським банкам заборонили приймати для зарахування на рахунки і обміну російську купюру номіналом 100 рублів і монету номіналом 3 рублі.

Полімерна банкнота 100 рублів, була випущена тиждень тому і присвячена Чемпіонату світу з футболу FIFA. На її зворотному боці в формі м'яча зеленим кольором зображена територія РФ разом з окупованих Кримом. Про це повідомляє UBR .

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запрещенная купюра НБУ

Також українським банкам заборонили приймати пам'ятну монету 3 рубля, запущену в обіг 15 березня 2018 р .. Дана монета присвячена Свято-Троїцького собору в м Сімферополь.

У той же час в НБУ відзначили, що банки зобов'язані приймати у людей банкноту у 2000 російських рублів, яка не потрапляла під жодні заборони. "Останнім часом до Національного банку надходять скарги від громадян про відмову банків / фінансових установ в прийомі для обміну банкнот номіналом 2000 Російська рублів зразка 2017 року", - відзначили в НБУ.

Нагадаємо, що крім 200 рублів в Україні також заборонена сотенна російська купюра більш раннього випуску, а також 5 номіналів монет 2, 3, 5, 10 і 25 рублів.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше було оприлюднено постанову правління НБУ про заборону банкам України здійснювати операції з банкнотами і монетами Російської Федерації із зображенням об'єктів, розташованих на окупованій території України.