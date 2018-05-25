Ринок землі в Україні: Порошенко зробив важливу заяву

Президент України Петро Порошенко зробив важливу заяву щодо мораторію на продаж сільгоспземлі в Україні і зазначив, що від прийняття правильного рішення буде залежати розвиток аграрного ринку країни.

Порошенко також висловив думку, що мораторій на продаж земель стримує прихід в Україну інвесторів і позбавляє громадян можливості реалізувати свої конституційні права. Про це Порошенко заявив на засіданні Національної інвестиційної ради, повідомляє "Укрінформ" .

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Порошенко продовжив мораторій на продаж землі в Україні

"На жаль, не всі нам вдається. Я не можу сказати про успіхи в сфері земельного законодавства. Чинний мораторій на продаж земель стримує ваші інвестиції, гальмує розвиток аграрного ринку, позбавляє значну кількість громадян України можливості реалізувати своє конституційне право розпоряджатися своєю земельною власністю", - сказав глава держави.

Порошенко також зазначив, що є рішення Європейського суду з прав людини, який визнав, що абсолютна заборона на покупку і продаж земель сільськогосподарського призначення є грубим порушенням Європейської конвенції з прав людини і зазначив, що в питанні земельної реформи він "твердо стоїть на позиціях української Конституції і європейського права".

Глава держави додав, що в питанні мораторію на продаж землі має перемогти "здоровий економічний сенс".

Як повідомляв PBOZREVATEL , постійний представник МВФ в минулому році заявив, що Україна повинна запустити ринок землі до початку 2018 року. Пізніше цю рекомендацію "заморозили".

22 травня ЄСПЛ зобов'язав Україну зняти повний мораторій на продаж землі .