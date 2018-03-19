Уряди країн світу починають діалог стосовно регулювання криптовалют.

Міністри фінансів G-20 цього тижня збираються в Буенос-Айресі в надії вийти на узгоджений “підхід до бар’єру” – спільну стратегію регулювання ринку криптовалют.

У МВФ ще на початку року прямо натякнули урядам, що час прийшов.

Приведу один приклад. Навесні минулого року у Європі сталася неприємна історія. За допомогою комп’ютерного вірусу злочинці заблокували внутрішні системи даних кількох підприємств, а за повернення вимагали викуп в біткоінах. І дехто шахраям таки заплатив. Після чого кібер-шантажисти обміняли ці біткоїни на іншу криптовалюту на digital платформі, яка базується у швейцарському місті Цуг. А скільки ще було подібних випадків, просто тому, що ринок криптовалют був не регульований на державному рівні.

І от нарешті держави почали формальне регулювання обігу крипто грошей.

Від того, як саме регулюватиметься цей ринок, залежить і масшаб економічного потенціалу криптовалют. Ми ж пам’ятаємо – якщо два роки тому курсом біткоіну переймалися хіба що просунуті фінансисти, то сьогодні це вже масовий інвестор на рівні домогосподарств.

Зараз потрібно законодавчо врегулювати не тільки статус криптовалют, але і ICO, відкриті інвестиційні та біржеві фонди, дотичні digital платформи і так далі.

Підходи всюди різні. Від мало не репресивних заходів, як у Китаї, до вільного обігу в статусі “іноземної валюти” у тій же Швейцарії. Але загальна тенденція досі була від лояльного до жорсткого з боку державних регуляторів. Так само і у крипто світі реакція на спроби державного регулювання неоднорідна. У Штатах, наприклад, відбулися прямі консультації між чиновниками і представниками Chamber of Digital Commerce та Bitcoin Foundation. У Британії триває “офіційне розслідування” проблеми, а от Франція і Південна Корея поки що “закручують гайки”, а крипто ринок чекає наступної подачі.

Але точно очевидно, що регулювання крипто ринку потрібне. І Україні теж.