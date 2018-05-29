Рахунок на трильйони: стало відомо, скільки Україна заборгувала кредиторам

Сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в квітні 2018 року скоротився на 0,41%, або на $ 0,32 млрд, - до $ 77,05 млрд. Станом на квітень державний борг України становить 1,749 трлн грн.

В національній валюті держборг скоротився на 1,59%, або на 32,62 млрд грн, - до 2,02 трлн грн. За даними Мінфіну, скорочення державного та гарантованого державою боргу обумовлено як погашенням частини зобов'язань, так і зміцненням курсу гривні в звітному періоді. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

Новини Посилання

Україна істотно збільшила держборг: озвучені цифри

З початку року сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг в доларовому вираженні збільшився на 0,97%, або на $ 0,74 млрд, у гривні - знизився на 5,64%, або на 120,7 млрд грн.

У квітні державний борг скоротився на 1,36% - до 1,749 трлн грн (в доларах - на 0,18%, до $ 66,67 млрд), в тому числі зовнішній - на 1,9%, до 1 млрд грн (в доларах - на 0,73%, до $ 38,22 млрд).

Гарантований державою борг в квітні скоротився на 3,03% - до 272,24 млрд грн (в доларах - на 1,87%, до $ 10,38 млрд), в тому числі зовнішній - на 3,19%, до 258,54 млрд грн (в доларах - на 2,03%, до $ 9,86 млрд).

Основна сума держборгу номінована в доларах - 41,35%, ще 31,93% - в гривні, 17,66% - в SDR, 7,9% - в євро. Менше 1% держборгу номіновано в канадських доларах і ієнах.

Офіційний курс гривні, за яким Мінфін розраховує борг, в квітні зміцнився до 26,23 грн / дол. з 26,54 грн / дол., або на 1,18%, тоді як до кінця 2017 року він становив 28,07 грн / дол.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що загальна сума державного та гарантованого боргу України за станом на 1 січня 2018 року склала 2,14 трильйона гривень. Про це повідомила глава Держказначейства Тетяна Слюз під час публічного звіту діяльності Державної казначейської служби України за минулий рік.