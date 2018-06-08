Рада забракувала проект бюджетної резолюції

Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді повернути проект "Основних напрямків бюджетної політики на 2019-2021 рр". на доопрацювання.

Згідно з документом, зростання економіки України в 2019 році прогнозується на рівні 3,6%, інфляція знизиться до 6,5%, а середньорічний курс гривні очікується в 2019 році на рівні 30,5 грн за дол. При цьому дефіцит бюджету в 2019 році прогнозується на рівні 2,2% ВВП. Про це повідомляє "Сегодня".

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"Кабінету міністрів у двотижневий термін доопрацювати проект "Основних напрямків бюджетної політики на 2019-2021 рр." з урахуванням ... висновків і пропозицій та подати на розгляд Верховної Ради України відповідний проект разом з порівняльною таблицею про облік таких висновків і пропозицій", - зазначили в комітеті.

При цьому Нацбанк України розраховує, що на кінець 2019 року інфляція складе всього 5,8%. Бюджетна резолюція передбачає, що в 2020 і 2021 році зростання економіки складе відповідно 4% і 6,3%, інфляція очікується на рівні 5% і 4,8%, а середньорічний курс гривні - 31,4 грн за долар і 31,8 грн за долар відповідно в 2020 і 2021 році. Граничний розмір дефіциту держбюджету в 2020-2021 роках планується на рівні 2% ВВП. Також граничний розмір державного боргу в 2019 році прогнозується на рівні 56% ВВП, в 2020 році - 54%, а в 2021 році - 53%.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Кабінет Міністрів України затвердив і вніс до Верховної Ради бюджетну резолюцію на 2019-2021 роки. Відповідний проект постанови зареєстрований у парламенті 16 травня під №8357. Документ передбачає зростання ВВП на 3,6% в 2019 році, інфляцію - 6,5%, зростання цін виробників на 7,2%, а курс гривні - 30,5 грн/$.