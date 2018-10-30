Зіткнуться всі українці: п'ять проблем із банківськими картами

В Україні банки видали понад 35 млн карт. У кожного повнолітнього жителя країни — в середньому щонайменше по одній банківській картці. На кожному кроці власників пластику чекають неприємні сюрпризи — карту може "з'їсти" банкомат, працівник фінустанови може помилково заблокувати рахунок, у супермаркеті або магазині можуть двічі провести покупку і списати "зайве".

OBOZREVATEL зібрав найпоширеніші проблеми з банківськими картами і з'ясував, як вийти з проблемних обставин.

Термін дії карти "раптово" вичерпався

"Раптово" — насправді дуже умовне визначення. На кожній карті позначений місяць і рік, коли термін її дії добіжить кінця. Наприклад цифри "03/19" означають, що у березні наступного року карту пора буде міняти.

І якщо ви пізно "спохопитеся", можете потрапити у дуже неприємну ситуацію. Найчастіше разом із картою виявляється заблокованим і сам рахунок в інтернет-банкінгу. Тобто за допомогою мобільного додатку або терміналу перекинути гроші на непрострочену карту або розплатитися онлайн не вийде. Допоможе в цій ситуації виключно банк — нову карту видадуть у відділенні. Тут же можна зняти гроші у касі.

Випустити нову карту краще заздалегідь — за 2-3 тижні до того, як закінчиться термін дії. Деякі банки досі вимагають перед випуском писати заяву і чекати кілька днів. Однак найчастіше процедура займає лічені хвилини і карту можна забрати відразу ж.

Порада: Щоб убезпечити себе від подібних випадків, найкраще завести "запасну" карту з невеликим рахунком. Таку карту можна носити в потаємній кишені гаманця або просто у сумці. Якщо виявиться, що ви втратили доступ до своєї карти і при цьому, наприклад, перебуваєте за кордоном, вам терміново потрібно оплатити покупку тощо, можна скористатися "резервною" картою.

З карти зникли гроші

Касир міг випадково двічі провести операцію, або ж вашою карткою скористалися шахраї — в такому випадку необхідно звернутися у банк і опротестувати операцію. Там можуть скасувати платіж. Щоправда, варто перед цим подивитися виписку за рахунком за допомогою онлайн-банкінгу. Можливо, ви знімали гроші в банкоматі або розраховувалися за покупку, про яку просто забули.

Чарджбек (повернення коштів) найчастіше проводиться на платежі не старше 120 днів. Якщо операція була підтверджена паролем і СМС, швидше за все, банк відмовиться повертати гроші. В інших випадках фінансова установа зобов'язана провести перевірку і повернути ваші гроші на карту.

Порада: Для контролю засобів важливо встановити 3D-Secure (підтвердження операцій за допомогою СМС), банківський додаток (дозволяє оперативно відслідковувати платежі по карті). За першої ж підозрілої операції — телефонуйте в банк і блокуйте карту.

Банкомат "з'їв" карту

Достатньо тричі неправильно ввести пін-код або забути карту в банкоматі для того, щоб пластик виявився в "заручниках" у машини. Після того, як апарат "проковтнув" картку, наступний клієнт може без проблем скористатися банкоматом. А повернути пластик можна тільки після інкасації.

Більшість банків пропонує написати заяву у відділенні і чекати, поки працівники відкриють банкомат і "звільнять" картку. Іноді чекати доводиться близько тижня. Значно простіше оформити нову карту. Зроблять це безкоштовно в будь-якому відділенні всього за лічені хвилини.

Ще одна можлива "проблема" з банкоматом стосується видачі коштів. Наприклад, ви зняли зі своєї карти 1000 грн, гроші з карти "зникли", але банкомат ні видав вам жодної купюри. В такому випадку необхідно подзвонити по телефону, який вказаний на машині і нікуди не відходити.

Цілком можливо, що гроші просто "застрягли" у вікні видачі. Шахраї використовують спеціальні накладки — кеш-треппинги. Це такі стрічки, за які чіпляються купюри. Після того, як жертва відходить від банкомату, зловмисник знімає стрічку і забирає гроші собі. І цілком можливо, що "застрягне" всього частина суми.

Порада: Найкраще, отримавши гроші у банкоматі, перерахувати їх на місці.

Офіціант забрав карту

Насправді достатньо дізнатися лише три цифри (номер, термін дії та CVV-код), щоб розплатитися вашою карткою в мережі або перевести гроші. Тому давати карту в руки стороннім не варто.

Якщо ви розраховуєтеся у супермаркеті, не передавайте карту касирові. Він має всього лише подати термінал. Якщо ж офіціант зібрався сам провести оплату "на барі" за допомогою вашої картки, в жодному разі не погоджуйтесь.

Не випускайте пластик із рук, пройдіть разом з офіціантом до бару або вимагайте, щоб він приніс мобільний термінал. Всього декількох секунд досить, щоб сфотографувати інформацію з карти і потім наприклад, продати її шахраям.

Порада: Прикривайте рукою номер карти, не передавайте її нікому.

Ви знайшли чужу карту або гаманець із картами

Правильний вчинок в такій ситуації — зателефонувати в банк і назвати номер карти (працівник гарячої лінії її заблокує). Тоді вам треба розламати карти, в усякому разі, так кажуть у правилах безпеки у більшості українських банків. Не жалійте, в будь-якому випадку після того, як ви назвете їхні номери, скористатися пластиком вже не вдасться.

Варто зазначити, що в жодному разі не можна розплачуватися чужою картою або тим більше намагатися зняти з неї гроші. Вас швидше за все знайдуть, затримають і покарають.

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