ПриватБанк виграв суд у екс-дружини Боголюбова на 500 млн грн

Верховний Суд призупинив стягнення з ПриватБанку 500 млн грн на користь колишньої дружини екс-співвласника фінустанови Олени Боголюбової, а також364 млн грн на користь А-банку.

Відповідні ухвали суд виніс у справі № 201/473/17 і № 826/20239/16, повідомляє Finclub.

Зокрема, Верховний Суд вирішив призупинити процедуру виконання рішень щодо стягнення коштів до розгляду касаційних скарг ПриватБанку.

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Нагадаємо, що 13 квітня Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив в силі рішення суду першої інстанції про стягнення з ПриватБанку 500 млн грн на користь Боголюбової.

Першу перемогу Боголюбова здобула ще 1 листопада 2017 року, коли Жовтневий районний суд Дніпра частково задовольнив її позов до ПриватБанку.

Крім того, 5 лютого Київський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції про стягнення з ПриватБанку 364 млн грн на користь А-банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, міжнародне детективне агентство Kroll виявило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, що призвели до завдання фінустанові збитків мінімум на 5,5 млрд доларів.