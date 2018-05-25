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ПриватБанк виграв суд у екс-дружини Боголюбова на 500 млн грн

1.1тЧитати новину російською

Верховний Суд призупинив стягнення з ПриватБанку 500 млн грн на користь колишньої дружини екс-співвласника фінустанови Олени Боголюбової, а також364 млн грн на користь А-банку.

Відповідні ухвали суд виніс у справі № 201/473/17 і № 826/20239/16, повідомляє Finclub.

Зокрема, Верховний Суд вирішив призупинити процедуру виконання рішень щодо стягнення коштів до розгляду касаційних скарг ПриватБанку.

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Нагадаємо, що 13 квітня Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив в силі рішення суду першої інстанції про стягнення з ПриватБанку 500 млн грн на користь Боголюбової.

Першу перемогу Боголюбова здобула ще 1 листопада 2017 року, коли Жовтневий районний суд Дніпра частково задовольнив її позов до ПриватБанку.

Крім того, 5 лютого Київський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції про стягнення з ПриватБанку 364 млн грн на користь А-банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, міжнародне детективне агентство Kroll виявило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, що призвели до завдання фінустанові збитків мінімум на 5,5 млрд доларів.

Читайте всі новини по темі "націоналізація ПриватБанку" на сайті "Обозреватель".

Тема
націоналізація ПриватБанку
Особа
Геннадій Боголюбов
Місце
Україна
Об'єкт
ПриватБанк
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