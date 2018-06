Посли ЄС прийняли важливе рішення щодо ЧФ

Посли Європейського союзу ухвалили рішення продовжити заборону на інвестиції в окупований Крим ще на один рік.

Про це в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк.

ЄС введе персональні санкції за вибори Путіна в Криму

"Посли ЄС на цьому тижні вирішили продовжити на рік заборону інвестицій ЄС в Крим. Рішення буде схвалено міністрами 18 червня", - повідомив він.

EU ambassadors this week decided to prolong the EU investment ban for #Crimea by one year. will be endorsed by ministers on 18 June. #Ukraine #Russia