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Посли ЄС прийняли важливе рішення щодо ЧФ

3.3тЧитати новину російською

Посли Європейського союзу ухвалили рішення продовжити заборону на інвестиції в окупований Крим ще на один рік.

Про це в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк.

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ЄС введе персональні санкції за вибори Путіна в Криму

"Посли ЄС на цьому тижні вирішили продовжити на рік заборону інвестицій ЄС в Крим. Рішення буде схвалено міністрами 18 червня", - повідомив він.

Буде заборонено імпорт в Євросоюз товарів з окупованого Криму і Севастополя, а також інвестиції в Крим і Севастополь. Крім того, ЄС має намір продовжити дію заборони на туристичні послуги в Криму. Як відомо, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA , раніше Євросоюз ввів персональні санкції за організацію незаконних виборів в Криму. Обмеження торкнуться п'яти чоловік.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкти
КримЄвропейський Союз
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