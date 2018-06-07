Порошенко знайшов заміну Данилюку: назвали прізвище

Глава комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна може зайняти крісло звільненого міністра фінансів Олександра Данилюка.

Про це повідомило джерело в "БПП". У той же час сама Южаніна в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявила, що не отримувала від президента України Петра Порошенка подібної пропозиції.

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"Мені Порошенко нічого подібного не пропонував, а якщо така пропозиція буде, я дуже подумаю, перш ніж відповісти", - заявила Южаніна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під час засідання Кабінету міністрів 23 травня між Данилюком і Гройсманом сталася перепалка .

В результаті Данилюк запропонував прем'єру внести подання про його відставку. При цьому міністр фінансів заявив, що за власним бажанням іти не збирається.

7 червня Верховна Рада підтримала звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка із обійманої посади, подання на відставку якого напередодні вніс прем'єр Володимир Гройсман.