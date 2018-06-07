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Порошенко знайшов заміну Данилюку: назвали прізвище

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Глава комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна може зайняти крісло звільненого міністра фінансів Олександра Данилюка.

Про це повідомило джерело в "БПП". У той же час сама Южаніна в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявила, що не отримувала від президента України Петра Порошенка подібної пропозиції.

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"Мені Порошенко нічого подібного не пропонував, а якщо така пропозиція буде, я дуже подумаю, перш ніж відповісти", - заявила Южаніна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під час засідання Кабінету міністрів 23 травня між Данилюком і Гройсманом сталася перепалка .

В результаті Данилюк запропонував прем'єру внести подання про його відставку. При цьому міністр фінансів заявив, що за власним бажанням іти не збирається.

7 червня Верховна Рада підтримала звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка із обійманої посади, подання на відставку якого напередодні вніс прем'єр Володимир Гройсман.

Читайте всі новини по темі "звільнення" на сайті "Обозреватель".

Тема
звільнення
Місце
Україна
Об'єкти
Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Рада України
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