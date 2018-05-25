Порошенко розповів про унікальну ситуацію з МВФ

Президент України Петро Порошенко висловив надію на продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, зазначивши при цьому, що в сфері співробітництва України з МВФ склалася унікальна ситуація.

В ході засідання Національної інвестиційної ради в Києві Порошенко зазначив, що вперше в Україні працює команда, яка забезпечує виконання всіх домовленостей з МВФ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Зрозуміло, що досягнення макроекономічної стабільності стало можливим, в першу чергу, завдяки співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Я твердо налаштований, що ми продовжимо й надалі співпрацювати, тому, що ми - єдина команда в історії України, яка забезпечувала виконання шести послідовних меморандумів з МВФ. до цього - пообіцяли, гроші взяли і забули проводити реформи", - сказав Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Україні без Міжнародного валютного фонду (МВФ) буде складно отримати доступ до ринків капіталу, залучити кредити на зовнішніх ринках. Крім того, є ризики розгортання торгових воїн, що може ще сильніше вдарити по українській економіці.