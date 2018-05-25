Порошенко попросив ЄБРР подвоїти витрати на Україну

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Сумою Чакрабарті під час якої закликав ЄБРР подвоїти обсяги фінансування проектів і розширити сфери їх застосування в Україні.

Про це повідомили в прес-службі глави держави, зазначивши при цьому, що співрозмовники обговорили стан і перспективи розвитку партнерства України і ЄБРР.

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"У нас є велика історія співпраці між Україною і ЄС. Упевнений, що кожен рік ми можемо спільно впроваджувати ряд великих проектів в різних сферах", - зазначив Порошенко.

Окремо сторони обговорили реалізацію реформ в банківській сфері, енергетиці та енергоефективності.

Співрозмовники зазначили, що засідання Національної інвестиційної ради, яке відбудеться 25 травня, має стати важливою подією для представлення результатів реформ іноземним інвесторам і залучення інвестицій для економічного розвитку України. Президент Європейського банку реконструкції і розвитку наголосив на готовності і надалі підтримувати Україну на шляху впровадження структурних реформ в економіці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Європейський банк реконструкції і розвитку вважає, що в 2018 році в Україні не буде істотних реформ . Про це заявив директор ЄБРР в Україні Шевки Аджунер. "Природно, що в процесі реформ буде більше викликів, особливо в рік виборів. Я не думаю, що ми будемо бачити великий зліт реформ в цьому році", - повідомив Аджунер.