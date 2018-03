Порошенко Гонтаревій: Найкращий банкір світу, дякую за роботу

Президент Петро Порошенко подякував екс-голові Національного банку Валерії Гонтаревій, відставку якої підтримала Верховна Рада, за реформи в банківському секторі України.

"Вдячний Валерії Гонтаревій за професіоналізм і особисту відповідальність, за значні кроки в реформуванні банківського сектора", - заявив Порошенко на прес-брифінгу НБУ.

Президент зазначив, що на міжнародних зустрічах йому часто говорили про те, що Україні дуже пощастило, з таким керівником НБУ, який претендує на те, щоб бути кращим в Європі і світі.

"У найважчі часи ви (Гонтарева. - Ред.) діяли відповідально і професійно... Ні політики, ні парламент, ні уряд, ні президент, ні разу не вказували перстом, не давали команди - видавати рефінансування, прибрати банк - залишати банк, встановлювати ставку тощо", - заявив Порошенко, зазначаючи, що НБУ за останні чотири роки був дійсно незалежним.

Глава держави також назвав Гонтареву "рrobably the best banker in the world" (мабуть, найкращим банкіром у світі).

Крім того, Порошенко привітав Якова Смолія із призначенням на пост голови Нацбанку.

"Перед новим главою НБУ Яковом Смолієм стоять амбітні завдання по комплексній програмі реформ банківського сектора... Ми вже отримали привітання від наших зарубіжних країн-партнерів, тому що це значна ознака впевненості, твердості, стабільності фінансово-банківської системи країни", - заявив президент.

Він також наголосив, що Смолія призначили без "будь-яких умов і передумов".

"Ніхто не виставляв жодних умов і передумов ні з кадрових, ні по професійних кроків. Тому що незалежність НБУ для мене залишається абсолютно першим пріоритетом. Довіра і незалежність", - резюмував Порошенко.

Раніше "Обозреватель", опублікував звіт Гонтаревої в Раді про її діяльність на посаді глави НБУ.