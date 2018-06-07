Погана новина: Світовий банк попередив про прийдешню кризу

Після 2019 року на світову економіку може очікувати глибока рецесія і торгові війни, які можуть мати руйнівний характер.

Про це пише Світовий банк (ВБ) у новій доповіді "Глобальні економічні перспективи".

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Ризики погіршення економічної ситуації сильніші, ніж ймовірність її покращення, показують моделі СБ. Так, ймовірність того, що світове економічне зростання у 2019 році (базовий прогноз - 3%) виявиться нижче 2%, оцінюється у 21%, а ймовірність симетричного позитивного сюрпризу (зростання вище 4%) становить 16%. Економісти прирівнюють зростання світової економіки нижче 2% до "глобальної рецесії" (для порівняння, у 2008 році світове зростання склало 1,8%).

Світовий банк зауважує, що в цілому макроекономічні прогнози страждають на зайвий оптимізм, а попередню глобальну кризу мало хто передбачав. Уповільнення неминуче (поточний сценарій СБ - поступове зниження темпів зростання світового ВВП з 3,1% у 2017-2018 роках до 2,9% до 2020 року), але зросла ймовірність різкого гальмування, якщо один або декілька економічних ризиків матеріалізуються, попереджає СБ.

"Протекціоністські загрози згущують хмари над майбутнім зростанням. Якщо ці загрози призведуть до торгівельних воєн, наслідки можуть бути руйнівними", - каже виконувач обов'язків головного економіста Світового банку Шантаянан Девараджан.

Друга категорія ризиків, яку він виділяє, - "кредитна подія на великому ринку, що розвивається" (інакше кажучи, дефолт за борговими зобов'язаннями) або "раптове посилення грошово-кредитної політики в США, що призведе до стрибка процентних ставок". Рівень заборгованості як у приватно-корпоративному, так і в державному секторах економік, що розвиваються, наразі значно вищий, ніж був до кризи 2008 року, і жорсткість монетарної політики може викликати суттєве збільшення вартості обслуговування боргу в цих країнах. "Розворот капітальних потоків (від ринків, що розвиваються, в бік розвинених) і різке знецінення валют теж можуть збільшити ризики дефолтів", - йдеться у доповіді СБ.

Серед інших ризиків СБ називає завищені оцінки активів в результаті тривалого періоду наднизьких ставок: "Завищені ціни активів роблять глобальні фінансові ринки вразливішими до різких корекцій цін і сплесків волатильності". Ескалація торгових обмежень між США і Китаєм призведе не лише до економічних втрат для двох цих країн, а й до "каскадного збільшення торговельних витрат у глобальних ланцюжках поставок".

Геополітика, як і раніше, несе ризики для економік (це і невизначеність на Корейському півострові, і напруженість на Близькому Сході, і проблеми у відносинах Росії з США та Європою). СБ також вказує на ризики політичних змін, "поляризацію громадської думки", антиглобалістські настрої та зростання впливу популістських сил по всьому світу.

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