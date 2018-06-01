Податок на нерухомість в Україні: хто і скільки заплатить

У українців є кілька місяців для того, щоб оплатити податок на зайву нерухомість і уникнути штрафних санкцій.

Про це OBOZREVATEL повідомили на гарячій лінії Державної фіскальної служби України.

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В Україні пройшов термін сплати податку на нерухомість: кого чекають штрафи

Податок стягується з власників квартир площею не менше 60 квадратних метрів і будинків площею від 120 квадратних метрів. Якщо у власності і будинок, і квартира - податок стягується при загальній площі не менше 180 квадратів. При цьому платити потрібно за кожен "зайвий" квадрат понад цю норму. Місцева влада може збільшувати норму, наприклад, стягувати податок з квартир площею не від 60, а від 80 квадратів. Однак, місцева влада не може зменшити існуючу норму з 60 до 50 метрів.

Хто повинен платити?

Платять тільки ті, у кого метраж квартири перевищує 60 квадратних метрів, а метраж будинка - 120 метрів. Якщо ж у власності знаходяться кілька квартир, підсумовується їх загальний метраж, від отриманої суми віднімаються 60 метрів і на решту метрів нараховується сума податку.

Додаткова пільга

Якщо у власності у громадянина є кілька типів житлової нерухомості, тобто і квартира, і будинок, він отримує пільгу на 180 квадратів. Все, що знаходиться вище цієї цифри підлягає обкладенню податком на нерухоме майно.

Як дізнатися, що потрібно платити?

Нарахування податку здійснює контролюючий орган, він повинен вислати податкове рішення поштою.

Скільки заплатимо?

Ставки податку затверджуються рішенням місцевої ради. Згідно з Кодексом вони не повинні перевищувати, 1,5% від розміру мінімальної зарплати, встановленої відповідно до законодавства України станом на 1 січня. Сума складається з розрахунку 1,5% від мінімальної заробітної плати за кожен зайвий метр житла.

Як часто платимо?

Податок сплачується один раз на рік. Оплата здійснюється за мнулий рік.

Коли платити?

Заплатити потрібно не пізніше 28 серпня. Якщо прийшла квитанція про сплату податку на квартиру, яку вже продали, потрібно звернутися до місцевого відділення Фіскальної служби.

Що буде, якщо не заплатимо?

У разі, якщо громадянин не отримав повідомлення від податкової служби, ніякі штрафні санкції до нього не застосовуються. Якщо ж, він отримав повідомлення про що є відповідний запис в реєстраційній книзі, і не сплатив податок, до нього застосовуються штрафні санкції. Відповідно до закону, податковий інспектор має право накласти на частину майна податкова застава. Крім того, за несплату податків передбачена кримінальна відповідальність (ст. 212 ККУ).

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL . Податок на нерухомість - про дин з основних джерел поповнення місцевих бюджетів. Для прикладу, в минулому році бюджети Івано-Франківської області отримали 13,5 млн грн податку на нерухомість. Для порівняння, в цій же області зібрали всього 15 млн грн податку на прибуток підприємств.

В кінці травня українці отримали перші квитанції з податку на нерухомість . Платежі закріплені в процентах від мінімальної зарплати і платяться за минулий рік. З огляду на двократне зростання мінімалки, пропорційно зростуть і суми в квитанціях.