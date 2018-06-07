По Данилюку примут еще одно важное решение

У зв'язку зі звільненням міністра фінансів України Олександра Данилюка парламент має ухвалити мудре рішення в інтересах держави.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив народний депутат України, член фінансового комітету Михайло Довбенко.

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"Справа в тому, що Мінфін - це не політична інституція і потрібно розуміти, що там зовсім інший принцип роботи, ніж в інших місцях. До цього Данилюк працював в багатьох комерційних структурах, де державна бюрократична машина функціонує за дещо іншими законами", - сказав депутат, зазначивши, що ситуацію можна було б не доводити до межі. "Я думаю, що налагодження ділових, конструктивних постійних робочих контактів з Мінфіном дало б більше ефекту в його роботі", - зазначив депутат.

"Якщо говорити про те, хто в цій історії більше виграв, а хто більше програв, то виграли обидва: і Данилюк, і Гройсман. Потрібно було зняти напругу. Я думаю, що у парламентаріїв вистачить мудрості, щоб задовільнити це подання прем'єра. Потрібно виходити на новий рівень роботи Мінфіну, принаймні справа від цього тільки виграє", - сказав депутат.

Нагадаємо, що Данилюк активно виступає проти підвищення мінімальної зарплати в Україні. Подібні рішення мають бути узгоджені з Міністерством фінансів, тому без згоди міністра підвищити мінімалку в Україні не можна. Днями Данилюк в інтерв'ю одному з видань заявив, що підвищення мінімальної зарплати в Україні - "популізм". У той же час чинний розмір - 3723 грн - не покриває навіть найнеобхідніший набір товарів і послуг. Так, за даними Міністерства соцполітики, фактичний прожитковий мінімум для дорослого українця становить понад 4,2 тис. грн. Сам міністр при цьому отримує з бюджету значно більше - 50 тис. грн на місяць.

Данилюк також був проти підвищення мінімалки з 1600 до 3200 грн. Тоді прем'єр був готовий на збільшення зарплати до 5 тис. грн, однак міністр фінансів наполягав на 2,2 тис. Зарплата в 3200 стала компромісним варіантом.

Раніше OBOZREVATEL опублікував ексклюзивні документи , які доводять, що Данилюк не тільки не залишив свій бізнес, але ще і зберігав британський паспорт мінімум до 2015 року, порушивши закон. Компанії Данилюка активно функціонували весь час, поки він будував кар'єру державного службовця. Наприклад, в 2014 році його підприємство Rurik привернуло річний кредит у розмірі понад 450 тис. Фунтів для операційної діяльності. Згідно з документами, це єдиний дохід компанії за всі роки її існування.

При цьому в декларації про доходи за 2014 рік Данилюк не вказував інформації про отримані з-за кордону засобах, що є порушенням закону і приводом для люстрації.

6 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав подання на звільнення Данилюка із займаної посади.