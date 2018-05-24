Під удар українських санкцій потрапив цілий ряд банків: список

Україна на три роки продовжила дію санкцій відносно ряду російських банків. Санкції включають в себе блокування активів, обмеження торгових операцій, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення ліцензій, а також інші обмежувальні заходи.

Списки банків, щодо яких продовжено санкції, оприлюднені на сайті президента України.

Новини Посилання

Україна ввела багато нових санкцій. Проти кого?

Зокрема, санкції продовжено у відношенні відкритого акціонерного товариства "Агроінвестіціонний комерційний банк", ПАТ "Аделантбанк", ВАТ акціонерний комерційний банк "БайкалБанк", ВАТ Акціонерний комерційний банк "Банк Москви", комерційного банку "Бізнес для Бізнесу".

Також санкції продовжені в відношенні відкритого акціонерного товариства Комерційний банк "Верхневолжскій", АТ "Газпром Банк", АТ "Генбанка", ТОВ "Джаст Банк", АТ банк "Інвестиційний Капітал", ВАТ Комерційний банк "Інвестрастбанк", АТ "Комерційний банк" Індустріальний ощадний банк", АТ "К2 банк", ВАТ "Краснодарський крайовий інвестиційний банк", ВАТ Комерційний банк "МАСТ-банк", ЗАТ "Акціонерний банк "Першотравневий", ВАТ "Акціонерний банк "Росія", ВАТ "Російський Національний Комерційний банк", ЗАТ "Комерційний Банк "Рубльов", АТ Банк "Північний морський шлях", ВАТ" Північний Кредит", ВАТ "Російський сільськогосподарський банк".

Крім того, санкції продовжені щодо ЗАТ "Смартбанк", ВАТ Рославльський акціонерний комерційний банк "Смолевичи", АТ Акціонерний банк "Таатта", ТОВ "Комерційний банк" Тальменка-банк ", ТОВ" Московський акціонерний Банк "Темпбанк".

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Україна також ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів. Крім того, до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України внесли електронну платіжну систему WebMoney . Також Рада національної безпеки і оборони України вперше ввів санкції проти українського бізнесмена, власника групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" Сергія Курченко, який знаходиться в міжнародному розшуку.

Крім того, Україна ще на три роки продовжила дію санкцій відносно ряду підприємств Криму , перереєстрованих відповідно до російського законодавства. Санкції включають в себе блокування активів, обмеження торгових операцій, зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення ліцензій, а також інші обмежувальні заходи.