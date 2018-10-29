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''Укрпошта'' відмовилася доставляти пенсії: чого очікувати українським пенсіонерам

3.3тЧитати матеріал російською

Відмова "Укрпошти" від доставки пенсій додому з 1 січня стане справжнім ударом для мільйонів українських пенсіонерів. В Україні на сьогодні відсутня інфраструктура, що дозволяє повністю замінити доставку живих грошей на використання банківських карт.

Про це розповіла в ефірі ObozTV провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко. На її думку, гучна обіцянка керівника "Укрпошти" Ігоря Смілянського нагадує шантаж уряду і спробу привернути увагу до проблеми.

"Це щось на зразок шантажу. Залишити людей без пенсій було б жорстоко, тим більше, що попереду вибори. Така різка заява швидше за все була, щоб якісь заходи вживалися", - вважає Ткаченко.

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"Укрпошта" вимагає реформування як структура... Якщо у них немає підписки на газети і журнали, щоб розносити, і залишилися тільки пенсії, це вже не пошта, а агент фінансового ринку... Доставка пенсій - неприбуткова сфера. Приватні та державні банківські структури доставляють пенсії взагалі безкоштовно. Тому зараз уже менше половини пенсіонерів обслуговуються "Укрпоштою". "Укрпошта" розвозить пенсії додому в основному людям уже дуже похилого віку, яким важко кудись їхати чи йти, які не вміють користуватися банкоматом", - заявила вона.

Експерт висловила впевненість, що урядом буде вжито заходів для вирішення проблеми: "Не може бути, щоб вони залишили це без реакції. Швидше за все, якимось чином це питання вирішать. Питання доставки пенсій порівняно із загальним обсягом пенсійних витрат становить менше 1%, це не такі великі гроші".

Також Ткаченко здивувала заява Смілянського, що тариф на доставку пенсій "Укрпоштою" був встановлений у 2004 році і не переглядався.

"Тариф не твердо зафіксований у гривнях, а прив'язаний до відсотків. Є різниця між містом і селом. У сільській місцевості доставка коштує дорожче. І там є прив'язка до розміру пенсії - ростимуть пенсії, ростимуть і гроші, які отримує "Укрпошта". Але з такою поведінкою вони взагалі можуть без клієнтури залишитися", - вважає вона.

Експерт оцінила перспективу повної відмови від доставки готівки і переходу на банківські карти.

"Треба мати на увазі фізичну доступність до банкомату - якщо це сільська місцевість, це може бути хутір або село, де мало людей залишилося... Зрозуміло, що біля кожного пенсіонера банкомат не поставиш... Щоб оплачувати рахунки картою і купувати щось - треба мати хоча б смартфон з інтернетом. У нас ще немає такої інфраструктури, щоб ми могли відмовитися від доставки живими грошима", - впевнена Ткаченко.

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Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПенсія в УкраїніПенсійна реформа
Особи
Лідія ТкаченкоІгор Смілянський
Місце
Україна
Об'єкти
пенсіїУкрпошта
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Кодрул Константин
Кодрул Константин
Да хватит тут про сопли.Новой почте выгодно и у них огромная сеть с нуля и другим выгодно.А наша почта плакатся пошла.Дело в структуре.ибо вот воровать тут легко...Хотя думаю здесь и похоронить хочется укрпочту соперникам...слишком большие деньги..
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