Пенсії в Україні перерахують тричі: як зростуть виплати

Пенсії в Україні в 2019 році у зв'язку з індексацією і зміною прожиткового мінімуму будуть переглядати тричі. Підвищення торкнеться 9 млн пенсіонерів.

Наскільки виростуть виплати і за яким принципом буде проходити підвищення пенсій, розповіла в ефірі ObozTV експерт "Реанімаційного пакету реформ" з питань пенсійної системи Галина Третякова.

Експерт нагадала, що з 1 січня прожитковий мінімум піднявся на 62 грн. Відповідно, ті, хто мав мінімальну пенсію, отримає на 62 грн більше.

Наступна така індексація, за її словами, буде відбуватися з 1 березня.

"Як тільки Держкомстат надасть нам інформацію щодо зростання фонду зарплати в 2018 році, уряд візьме від цієї величини половину (наприклад, якщо зростання буде 26%, то 13%) і половину від 9% інфляції (наприклад, 4,5%). Тоді індексація сумарно складе 17,5%. Як тільки ми отримаємо точні цифри, яким буде зростання фонду зарплати, ці величини можуть бути уточнені... І з 1 березня для понад 9 млн пенсіонерів ця сума буде індексована", – пояснила вона.

Третякова уточнила, що індексація буде проходити за формулою, прийнятою в жовтні 2017 року, тому підвищення торкнеться не всіх: "Там деякі пенсії перевищували цю формулу. Тому у тих, у кого пенсія більше, ніж за формулою, навіть з індексацією, залишиться нинішня величина пенсії".

Експерт також пояснила, за якою формулою розраховуються пенсії для всіх українців.

"3894 грн – середня зарплата за попередні три роки перед 2018 роком. Вона множиться на коефіцієнт трудового стажу – кількість відпрацьованих років, поділені на 100. Якщо, наприклад, 40 років відпрацювали, то це 0,4. А далі коефіцієнт ваги зарплати, коли пенсіонер працював, по відношенню до середньої по країні. Наприклад, якщо вдвічі вище за середню отримував, буде 2. Якщо як середня, то 1. Відповідно, формула, яка складалася з трьох величин, помножиться на цей коефіцієнт - 1,17 або 1,18. Перемножуємо величини і дивимося, що людина отримає", – розповіла Третякова.

Експерт уточнила, що якщо ці коефіцієнти після множення виходять меншими, ніж пенсія, яку людина отримує, то розмір виплат залишається незмінним. Очікується, що переважна більшість пенсіонерів, понад 9 млн, можуть очікувати підвищення.

"Також ще двічі на рік у нас буде відбуватися збільшення прожиткового мінімуму – з 1 липня та 1 грудня. Ці підвищення торкнуться тих, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію, тому що максимальна величина – 10 прожиткових мінімумів або 10 мінімальних пенсій", – уклала вона .

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 1 січня 2019 року мінімальну зарплату підвищили з 3723 до 4173 грн. В результаті не тільки виросли доходи українців з мінімалкою, але і збільшився розмір пенсії та штрафи для роботодавців.

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