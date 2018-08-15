"Пекельні санкції" США: розкрилися нюанси потужного удару по Росії

Президент Росії Володимир Путін довго йшов до того, щоб США ввели нові санкції проти РФ.
Про це розповів "Апострофу" російський блогер і фінансист Слава Рабінович, зазначивши, що в американському Конгресі є багато інших ініціатив для нанесення нового удару.
"Є цілий список причин, чому США вводять нові санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням Скрипалів, і рішення прийнято за сукупністю. По-перше, адміністрація Трампа намагається перехопити у Конгресу взагалі і Сенату зокрема ініціативу нововведень у сфері санкційного режиму проти Росії. Ми знаємо, що в Конгресі зараз знаходиться велика кількість законодавчих ініціатив, які передбачають дуже жорсткі заходи проти путінського режиму, включаючи навіть визначення Російської Федерації як держави, яка спонсорує міжнародний тероризм", - зазначив Рабінович.
За його словами, президент США застосує закон, який вводили тільки проти Сирії та КНДР за застосування хімічної зброї. А Росія стала третьою такою країною. Блогер назвав це великим "досягненням" оточення Путіна.
"Треба це визнати і привітати Путіна, він довго до цього йшов. Думаю, ще одним істотним чинником, який спонукав адміністрацію Трампа ввести ці санкції саме зараз, а не кілька місяців тому, коли отруїли Скрипалів, була комбінація двох підфакторів. Перший - це усвідомлення того, що Росія в 2006 році отруїла (колишнього співробітника ФСБ Олександра. - Ред.) Литвиненка і не понесла взагалі жодного покарання, хоча виконавців цього злочину названо", - пояснив Рабінович.
Другим фактором він назвав незаперечні докази Великобританії участі РФ в отруєнні Скрипалів. Сполучене Королівство в зв'язку з цим висунуло РФ вимоги щодо видачі росіян.
"Москва ігнорує. Я впевнений, що спецслужби Великобританії поділилися цими відомостями зі спецслужбами США. Я не міжнародний юрист, але у мене є великі підозри, що, виходячи з тієї доказової бази, яка є у Великобританії, США і, можливо, деяких інших союзників у НАТО, Сполучені Штати не могли не пустити в хід цей закон", - підсумував експерт.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня Держдеп США анонсував нові антиросійські санкції у зв'язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері, які вступлять у силу 22 серпня. Відповідні заходи будуть розділені на два пакети.
Документ вимагає звести в єдину систему всі вже введені раніше обмежувальні заходи.
На думку економістів, росіяни відчують новий удар Америки, який відіб'ється на цінах у країні. Крім того, президент Американського університету в Москві Едуард Лозанський спрогнозував введення санкцій, які будуть ще гіршими, ніж ті, що анонсував Держдеп.
14 серпня Росії висунули три вимоги для зняття нового пакету "пекельних санкцій".
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